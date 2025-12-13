El Barcelona y el Real Madrid despiden el año con victoria

Redacción deportes, 13 dic (EFE).- El Barcelona y el Real Madrid despidieron este sábado 2025 en la Liga F Moeve con victorias ante el Badalona (1-5) y el Granada (0-3), respectivamente, en la decimocuarta jornada.

El vigente campeón fue de menos a más. A pesar de adelantarse pronto gracias a un gol de Ewa Pajor, el Badalona, valiente y decidido a mantener una presión alta, logró empatar ocho minutos después con un tanto de Lorena Navarro.

Sin embargo, fue Claudia Pina, nombrada mejor jugadora de la Liga F en noviembre, quien se encargó de dar el golpe definitivo. En el minuto 38, la futbolista de Montcada i Reixac recibió el balón en la frontal del área, se acomodó y, con una precisión magistral, disparó un misil a una escuadra que dejó a todo el Municipal de Palamós atónito.

Ya en la segunda mitad, el Barça se mostró más sólido. Carla Julià, firmó su primer gol con el primer equipo, Vicky López y Esmee Brugts, en el tiempo añadido, completaron la goleada y el Barcelona cerró el marcador con un 1-5 que les permitió terminar el año como líder, con siete puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Real Madrid.

El equipo blanco, que no pierde de vista al líder, certificó en Granada la segunda plaza con la que cerrará el año, tras lograr su tercer triunfo liguero consecutivo en un partido que dejó sentenciado antes del descanso, gracias a un gol Pau Comendador y un doblete de Alba Redondo.

Con el partido ya encarrilado, el Real Madrid pudo dosificar esfuerzos de cara a una semana clave, que incluirá la visita al Twente en la Liga de Campeones, en busca de un puesto entre las cuatro primeras posiciones que otorgan acceso directo a los cuartos de final, y el enfrentamiento con el Espanyol en la Copa de la Reina.

El Espanyol regresó a la senda del triunfo tras tres partidos sin ganar, imponiéndose al colista. La primera parte fue abierta. Phoenetia Browne estrelló un remate en el larguero, mientras que María de Alhamilla vio cómo Júlia Guerra salvaba bajo palos un intento de gol del Levante.

Tras el descanso, la entrenadora blanquiazul, Sara Monforte, dio entrada a Ángeles del Álamo, que apenas siete minutos después firmó con un gran remate de cabeza el único y definitivo tanto.

Con esa ventaja, el Espanyol supo gestionar los arreones locales para llevarse tres puntos de oro, que lo consolidan en mitad de la tabla y dejan al Levante en una situación crítica, cerrando el año sin ganar tras 14 jornadas.

Y suma y sigue el Sevilla, que encadenó su sexto partido sin perder para colocarse quinto, tras vencer 2-1 al Alhama ElPozo, que encajó su sexta derrota seguida y atisba ya los puestos de descenso.

El cuadro sevillano se adelantó con un gol de Chantal Hagel (1-0, min.20), pero tras el descanso Yaiza Ramos igualó para el Alhama (1-1, min.50). Sin embargo, el Sevilla no perdió la calma y siguió buscando el gol que le diera los tres puntos.

La conexión entre Inma Gabarro y Alba Cerrato fue decisiva. Gabarro centró con precisión al corazón del área y Cerrato empujó el balón al fondo de la red para poner el definitivo 2-1 que confirma el momento dulce que atraviesa el conjunto hispalense.

En el encuentro que cerró la jornada del sábado, el Athletic Club de Bilbao se impuso a domicilio al Madrid CFF (0-2) y amplió su racha como invicto hasta los siete partidos para auparse hasta la octava posición con 19 puntos.

El conjunto vasco hizo valer su eficacia al marcar al filo del descanso y del final del partido, con goles de Elene Gurtubay y Daniela Agote, para llevarse los tres puntos del feudo madrileño.

El Madrid CFF intentó reaccionar en busca del empate, pero se quedó sin premio y despide el año con 23 puntos, en la séptima posición de la clasificación. EFE

avm/ism