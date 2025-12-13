Espana agencias

El azulgrana Will Clyburn comparte con Walker el MVP de la jornada 15 de la Euroliga

Guardar

Redacción deportes, 13 dic (EFE).- Will Clyburn, ala-pívot estadounidense del Barça, fue designado, junto a su compatriota Lonnie Walker IV, escolta del Maccabi Tel-Aviv, como Mejor Jugador de la jornada 15 de la Euroliga.

Ambos jugadores compartieron el premio al registrar exactamente 33 tantos de valoración, siendo parte importante en la victoria de sus equipos en la pasada jornada europea.

Clyburn anotó 28 puntos, con 7 de 10 en triples, capturó tres rebotes, dio dos asistencias, robó tres balones y puso un tapón en la victoria de los de Xavi Pascual ante Olympiacos en el Palau Blaugrana. Todo un veterano de la competición, el ala-pívot sumó su séptimo reconocimiento como MVP de la Jornada en un total de 258 partidos en la competición.

Por su parte, Walker IV se fue hasta los 29 puntos, su mejor marca personal en la Euroliga y la más alta en esta jornada, con 10 de 11 en tiros de dos, 2 de 8 en triples y 3 de 3 en tiros libres en la victoria del conjunto israelí ante el colista, el Asvel Villeurbanne. Además, añadió nueve rebotes y una asistencia a su hoja de estadísticas.

El Barcelona, impulsado tras el regreso de Pascual a su banquillo, ocupa el tercer puesto de la clasificación europea con 10 victorias y 5 derrotas. Por su parte, el Maccabi es decimosexto, fuera de los puestos de play-in con un registro opuesto de 5 victorias y 10 derrotas. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Otegi y Puigdemont apuestan por la colaboración entre las "naciones" vasca y catalana en una reunión en Waterloo

Dirigentes de EH Bildu y Junts consolidaron su compromiso de intensificar el trabajo conjunto tras analizar desafíos actuales en sus territorios y a nivel estatal, buscando afianzar alianzas con organizaciones afines para impulsar sus agendas soberanistas

Otegi y Puigdemont apuestan por

Peramato se estrena como fiscal general del Estado expresando su "admiración" a García Ortiz

Al asumir el cargo, Teresa Peramato anunció cambios en la Secretaría Técnica y situó la lucha contra la violencia de género y la independencia del Ministerio Público como prioridades urgentes, subrayando la necesidad de reformas y cohesión institucional en la Fiscalía

Peramato se estrena como fiscal

Ábalos será juzgado en el Supremo por la trama de mascarillas aunque renuncie a su acta de diputado

El Supremo mantiene la competencia sobre la causa principal tras rechazar los recursos de defensa, mientras la petición fiscal alcanza veinticuatro años de prisión e impone fianza, prisión provisional y suspensión de derechos parlamentarios a los principales acusados

Ábalos será juzgado en el

Canarias registra más de 200 incidentes, ninguno de gravedad, por la borrasca Emilia

Infobae

Esteban (PNV): o se cierra la hemorragia de escándalos ya o convocatoria electoral

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La operación ‘Pecadora’: intervenidos en

La operación ‘Pecadora’: intervenidos en Alicante más de 1.300 DVDs con telenovelas enteras pirateadas que una mujer vendía por Milanuncios

Pesadilla antes de Navidad en el PSOE: una semana con un ‘Me Too’ y nuevos escándalos de corrupción que ponen a Pedro Sánchez en una situación “insoportable”

Vox se encuentra con ventaja fuera de los gobiernos y afronta su hora de la verdad en Extremadura y Aragón: “Su discurso se debilita si es parte de la élite”

La Siberia Extremeña protagonista por un día en la agenda de Feijóo

Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por discrepancias con el partido tras las denuncias de acoso sexual contra José Tomé

ECONOMÍA

Ferrovial se convierte en la

Ferrovial se convierte en la primera empresa de origen español en entrar en el Nasdaq 100

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Los pescadores españoles respiran aliviados: la Unión Europea aprueba 143 días de faena para 2026 y no recortará el plazo tras unas duras negociaciones

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas