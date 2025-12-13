Espana agencias

El alcalde de Almussafes pide suspensión de militancia en el PSOE pero sigue como regidor

València, 13 dic (EFE).- El alcalde de Almussafes y vicesecretario provincial del PSPV-PSOE de Valencia, Toni González, ha anunciado este sábado su dimisión de "todos los cargos orgánicos" en el PSPV y ha solicitado su suspensión de militancia al PSOE, pero seguirá como regidor desde el grupo mixto.

Tras las acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él, González ha asegurado en un comunicado que con esta decisión podrá defender su "honorabilidad" ante "la denuncia falsa que he recibido sin que ello suponga un perjuicio al partido que me ha dado todo, en el que milito desde hace décadas y que llevo en lo más profundo de mi corazón".

Toni González es alcalde de Almussafes desde 2015 y además desempeña la concejalía de Industria y Empleo; a nivel orgánico, forma parte de la Ejecutiva provincial de Valencia, que dirige Carlos Fernández Bielsa, desde el pasado mes de abril, y es uno de los cuatro vicesecretarios, que se encarga en concreto del área de Políticas Institucionales y Coordinación Territorial. EFE

