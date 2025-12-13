Eguibar se queda en los cuartos de la prueba de Cervinia (Italia)

Redacción deportes, 13 dic (EFE).- El español Lucas Eguibar, ganador de la Copa del Mundo 2015 y oro mundial en 2021 de boardercross de snowboard, no pudo superar los cuartos de final en la prueba de Cervinia, disputada este sábado en esta estación italiana.

Eguibar, que el viernes superó la clasificación con el noveno crono, pasó los octavos de final al vencer en su serie, por delante del canadiense Eliot Grondin y los italianos Filippo Ferrari y Matteo Rezzoli.

En cambio, en los cuartos de final, en los que empezó cuarto y llegó a estar segundo, acabó eliminado al ser tercero tras Grondin y el francés Jonas Chollet, que había sido el más rápido en la clasificación.

El también español Álvaro Romero cedió en los octavos de final, al finalizar tras el francés Aidan Chollet, el estadounidense Nathan Pare y el austríaco Alessandro Haemmerle. EFE