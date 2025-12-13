Éder Sarabia: "Es una gran cagada, el empate habría sido un milagro"

Palma, 13 dic (EFE).- El entrenador del Elche, Éder Sarabia, admitió que la derrota contra el Mallorca (3-1) es "una gran cagada" por el juego que desarrolló su equipo y aseguró que "el empate habría sido un milagro".

"El empate habría sido un milagro, el resultado al descanso es injusto, en el minuto 20 podíamos ir perdiendo 3-0 y hemos hecho un mal partido, nos ha faltado prácticamente de todo", subrayó.

Sobre el error de Iñaki Peña en el segundo gol, manifestó: "La responsabilidad es mía porque es lo que pedimos y no hemos encontrado la acción con claridad, y de ahí el gol donde lo han hecho bien. Estoy triste porque otra vez, ahora miraba el calendario, es la cuarta vez que después de un gran partido en casa hacemos una gran cagada".

Sarabia no cree que hubiera un problema de actitud, pero señaló que el Mallorca deseó más la victoria: "Lo triste es que lo han deseado más, que en la disposición en la que estamos no seamos capaces de encadenar fuera de casa ese nivel, falta más aprendizaje, análisis, trabajo y un poco más de humildad". EFE

