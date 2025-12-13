Espana agencias

Duelo agónico en Nervión marcado por las bajas

Sevilla/Oviedo, 13 dic (EFE).- Sevilla y Real Oviedo dirimen este domingo un duelo agónico y de urgencias en el Ramón Sánchez-Pizjuán para huir de la zona baja, en el caso de los andaluces, y para iniciar una obligada reacción que le dé ánimos en su lucha por salir del descenso, en el de los asturianos, en un choque marcado por las numerosas bajas en ambos.

El Sevilla del argentino Matías Almeyda, tras perder dos puntos en el tiempo añadido con su último empate en Valencia (1-1), afronta esta nueva 'final', como ha calificado su técnico a sus últimos partidos, con la necesidad imperiosa de romper una racha de tres sin ganar que le mantienen decimotercero con 17 puntos, a 3 del descenso.

Y más aún en casa, donde sólo ha logrado tres triunfos en todo lo que va de 2025, y ante un rival directo por la permanencia, dada la situación y la etapa convulsa que vive el club hispalense, que lleva tres campañas coqueteando con los puestos de descenso y en pleno declive deportivo e institucional, con una posible venta en ciernes.

Para dar algo de tranquilidad a la decepcionada parroquia sevillista con una nueva victoria, tras la lograda hace cuatro jornadas ante Osasuna (1-0) antes de caer en el campo del Espanyol (2-1) y del descalabro en un derbi en el que fue muy inferior al Betis (0-2), Almeyda tendrá que lidiar con múltiples y notables bajas, aunque no quiere excusas.

Hasta el jueves, el Sevilla tenía en la enfermería a once jugadores por distintas dolencias, a los que se unían dos bajas seguras por sanción: las del mediapunta Gerard Fernández 'Peque', uno de sus hombres más en forma en la creación del juego; y del delantero canterano Isaac Romero, que cumplirá su segundo partido de castigo ante el Oviedo.

De esos once futbolistas, no están disponibles el meta noruego Nyland, los centrales Azpilicueta -un jugador clave que se lesionó en el entrenamiento del jueves-, el brasileño Marcao y el francés Nianzou; y el extremo suizo Rubén Vargas, aunque el entrenador argentino ha recuperado a última hora a los extremos Alfon González, tras un proceso febril, y el belga Januzaj; y a los defensas Ramón Martínez, Kike Salas, Juanlu Sánchez y el chileno Gabriel Suazo.

No parece que ninguno de ellos pueda ser titular, salvo Suazo, aunque en el lateral zurdo podría repetir el canterano Joaquín Martínez 'Oso' tras su buen partido en Copa y en Valencia, junto con el serbio Gudelj y Castrín, también del filial, en la zaga, con un tridente ofensivo formado por el chileno Alexis Sánchez y los nigerianos Akor Adams y Ejuke.

Mientras, el Real Oviedo, penúltimo con 10 puntos, a 5 de la permanencia, va camino de sumar tres meses sin conseguir un triunfo -desde que venció 1-2 al Valencia el 30 de septiembre- y regresa a Sevilla veinticinco años después con la necesidad de ganar para acercarse a la zona de salvación.

Su técnico, Luis Carrión, deja en Oviedo a Sibo, tras una semana renqueante, y vuelven Javi López y Brandon Domingues, aunque cuenta con las bajas por sanción de dos jugadores clave en el cuadro azul como Fede Viñas y Santi Cazorla.

Además, se pierden la cita de Sevilla por problemas físicos los centrocampistas Ovie Ejaria y Luka Ilic y el lateral derecho Nachi Vidal, baja de última hora tras lesionarse en el último entrenamiento.

Debido a las bajas de Viñas y Cazorla, Lucas apunta a titular en el lateral derecho y el técnico del Oviedo podría apostar por primera vez por dos extremos de inicio, Hassan e Ilyas Chaira, con Alberto Reina como enlace del centro del campo y un ataque en el que Rondón y Álex Forés se juegan el puesto.

El Real Oviedo suma ocho jornadas seguidas sin conseguir el triunfo y empezará el partido en el Sánchez-Pizjuán a más de un partido de la salvación.

Sevilla y Real Oviedo llevan más de 25 años sin verse las caras en un partido oficial: fue en la temporada 1999/2000, cuando los azules, entrenados por Luis Aragonés, ganaron 2-3 en el estadio del barrio de Nervión y dieron entonces un paso importante de cara a su permanencia ante un conjunto hispalense que estaba virtualmente descendido.

- Alineaciones probables:

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Carmona, Gudelj, Castrín, Oso o Suazo; Agoumé, Mendy, Sow; Alexis, Akor Adams y Ejuke.

Oviedo: Aarón Escandell; Lucas, Costas, Carmo, Rahim; Dendoncker, Colombatto; Hassan, Reina, Ilyas Chaira; y Rondón.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Castilla-La Mancha).

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Hora: 14.00. EFE

