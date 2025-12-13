Dos muertos y un herido en dos accidentes de tráfico en lo que va de fin de semana

Madrid, 13 dic (EFE).- Dos personas han fallecido y otra ha resultado herida en dos accidentes de tráfico que se han registrado en las carreteras españolas desde las 15:00 horas del viernes hasta las 20:00 horas de este sábado, según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT).
El viernes hubo un fallecido en una colisión por alcance en la carretera A-4 a su paso por el término municipal de Herencia, en la provincia de Ciudad Real.
Este sábado ha habido un muerto y un herido en un accidente de tráfico que se ha producido en la carretera CM-4004 a la altura del municipio de El Viso de San Juan, en la provincia de Toledo.EFE
Últimas Noticias
Trump anuncia un acuerdo de semiconductores con países de Asía Pacífico
Washington será el escenario de la cumbre Pax Silica, donde líderes de Estados Unidos, Japón, Australia, Singapur y Corea del Sur impulsarán una estrategia económica para fortalecer la inteligencia artificial y limitar la influencia de China en sectores clave
Nicolás Maduro afirma que EE.UU. se quiere "robar" el petróleo de Venezuela
Caracas responde enérgicamente luego de la incautación de un buque con crudo local, mientras crecen las tensiones diplomáticas y continúan los interrogantes sobre el paradero de la tripulación, el tratamiento legal y la protección de las exportaciones energéticas
Moore Threads, alternativa china a Nvidia, cae casi un 20 % tras advertir de pérdidas
La compañía tecnológica prevé resultados negativos millonarios para el próximo año y reconoce incertidumbre por restricciones internacionales, competencia global y retrasos en el desarrollo de productos de inteligencia artificial, lo que disparó la preocupación entre inversores
Herido un guardia civil en frontera de Ceuta al ser atacado con garfio en día de presión
La china JD.com invertirá 3.100 millones de dólares en viviendas asequibles para 'riders'
Presionado por cambios normativos y el escrutinio social, el grupo JD destina miles de millones a iniciativas sociales y residencia, ampliando coberturas y beneficios para repartidores, en medio de la transformación laboral en plataformas digitales chinas
MÁS NOTICIAS