Dos muertos y un herido en dos accidentes de tráfico en lo que va de fin de semana

Madrid, 13 dic (EFE).- Dos personas han fallecido y otra ha resultado herida en dos accidentes de tráfico que se han registrado en las carreteras españolas desde las 15:00 horas del viernes hasta las 20:00 horas de este sábado, según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El viernes hubo un fallecido en una colisión por alcance en la carretera A-4 a su paso por el término municipal de Herencia, en la provincia de Ciudad Real.

Este sábado ha habido un muerto y un herido en un accidente de tráfico que se ha producido en la carretera CM-4004 a la altura del municipio de El Viso de San Juan, en la provincia de Toledo.EFE

EFE

