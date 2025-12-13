Doce detenidos en un dispositivo contra multirreincidentes en Girona, Vic, Manlleu y Olot

Barcelona, 13 dic (EFE).- Un amplio dispositivo policial ha permitido detener a 12 personas entre ayer y esta madrugada en las poblaciones de Girona, Olot (Girona), Vic (Barcelona) y Manlleu (Barcelona), donde se ha extendido el plan Kanpai impulsado por la Generalitat contra la multirreincidencia.

En el dispositivo, que se han desplegado entre las 14.00 horas de ayer viernes y las 04.00 horas de esta madrugada, han participado 380 efectivos, de ellos 262 agentes de los Mossos d'Esquadra, así como de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales de Girona, Olot, Vic y Manlleu y de seguridad privada.

Además de los 12 detenidos, en el dispositivo se ha denunciado penalmente a seis personas, a 27 se las ha trasladado a comisarías de la Policía Nacional a efectos de identificación por extranjería, se han intervenido cinco objetos contundentes, se han interpuesto 82 multas de tráfico y se han intervenido tres patinetes eléctricos.

También se han interpuesto 54 denuncias en aplicación de la ley de protección de la seguridad ciudadana y se han levantado 32 actas administrativas. EFE.