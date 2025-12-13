Díaz, sobre los árbitros: "Si digo lo que pienso nos va a costar dinero a mi y al club"

Andorra La Vella, 13 dic (EFE).- Ramón Díaz, entrenador del Coviran Granada, se tuvo que morder la lengua cuando analizó la actuación arbitral de su derrota en Andorra nada más empezar la rueda de prensa. El granadino fue eliminado después de dos técnicas consecutivas. "Si digo lo que pienso nos va a costar dinero a mi y al club", dijo.

El técnico, bastante enojado con la tripleta arbitral, fue moderado en sus críticas. "Creo que han sido muy injustos con sus decisiones y nos merecemos respeto. Repito, nos merecemos más respeto. No es justo que nos traten así. Hemos llegado muy justos a nivel de roster y mis jugadores han hecho un buen trabajo, pero ha sido una injusticia total".

Insistió con las preguntas de los periodistas. "Hay que sancionar las mismas cosas en ambos lados de la pista. Todas las faltas dudosas nos han ido en contra. Nos estamos jugando nuestro puesto de trabajo y sólo pido respeto. No he hablado con los árbitros al acabar el partido, pero han influenciado claramente en el resultado".

Después elogio a sus jugadores ya que llego con una plantilla con sólo 10 jugadores. "Han demostrado mucho carácter. Hemos jugado una primera parte muy competitiva y después en el descanso se ha notado el cansancio. Eso sí, hemos sacado el carácter cuando peor iban las cosas y nos hemos puesto a una o dos canastas del MoraBanc. Les doy la enhorabuena a todos mis jugadores".

Continuó incidiendo en los árbitros y su labor. "Lo único que les pido es que las decisiones que tomen en un partido sean las mismas en ambos lados de la pista. Ha sido una falta de respeto y no se qué puedo hacer para evitarlo. El criterio no ha sido el mismo para los dos equipos", sentenció un enojado Ramón Díaz. EFE

vds/and/asc