Espana agencias

Díaz, sobre los árbitros: "Si digo lo que pienso nos va a costar dinero a mi y al club"

Guardar

Andorra La Vella, 13 dic (EFE).- Ramón Díaz, entrenador del Coviran Granada, se tuvo que morder la lengua cuando analizó la actuación arbitral de su derrota en Andorra nada más empezar la rueda de prensa. El granadino fue eliminado después de dos técnicas consecutivas. "Si digo lo que pienso nos va a costar dinero a mi y al club", dijo.

El técnico, bastante enojado con la tripleta arbitral, fue moderado en sus críticas. "Creo que han sido muy injustos con sus decisiones y nos merecemos respeto. Repito, nos merecemos más respeto. No es justo que nos traten así. Hemos llegado muy justos a nivel de roster y mis jugadores han hecho un buen trabajo, pero ha sido una injusticia total".

Insistió con las preguntas de los periodistas. "Hay que sancionar las mismas cosas en ambos lados de la pista. Todas las faltas dudosas nos han ido en contra. Nos estamos jugando nuestro puesto de trabajo y sólo pido respeto. No he hablado con los árbitros al acabar el partido, pero han influenciado claramente en el resultado".

Después elogio a sus jugadores ya que llego con una plantilla con sólo 10 jugadores. "Han demostrado mucho carácter. Hemos jugado una primera parte muy competitiva y después en el descanso se ha notado el cansancio. Eso sí, hemos sacado el carácter cuando peor iban las cosas y nos hemos puesto a una o dos canastas del MoraBanc. Les doy la enhorabuena a todos mis jugadores".

Continuó incidiendo en los árbitros y su labor. "Lo único que les pido es que las decisiones que tomen en un partido sean las mismas en ambos lados de la pista. Ha sido una falta de respeto y no se qué puedo hacer para evitarlo. El criterio no ha sido el mismo para los dos equipos", sentenció un enojado Ramón Díaz. EFE

vds/and/asc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Manolo: "Que el aficionado del Espanyol disfrute, porque habrá momentos malos"

Infobae

Bordalás: "No hay ningún equipo en Primera División que tenga cinco fichas libres"

Infobae

'Los domingos' y 'Anatomía de un instante' triunfan en los Forqué, antesala de los Goya

Infobae

Hidalgo: "El mejor jugador del partido ha sido su portero"

Infobae

6-0. Suárez, pichichi en Portugal tras un doblete en la victoria del Sporting contra AVS

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La batalla legal por las

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 13 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

La paradoja del SMI: la subida del salario mínimo deja a cada vez más trabajadores cualificados en el rango de los que menos ganan

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas