Espana agencias

Detenida por vender temporadas completas de telenovelas pirateadas desde 'Milanuncios'

Guardar

Alicante, 13 dic (EFE).- Una mujer de 52 años ha sido detenida en Elche (Alicante) por supuestamente vender, a través de la plataforma Milanuncios.com, temporadas completas pirateadas de telenovelas como 'Mientras haya vida', 'La encrucijada', 'Cuando me enamoro' o 'Amor sin límites'.

Fuentes de la Policía Nacional han adelantado a EFE que la detenida, española y sin antecedentes, ha sido puesta en libertad con cargos en una operación denominada 'Pecadora' y que dirige el juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad ilicitana por un presunto delito contra la propiedad intelectual.

Desarrollada por la Unidad contra la Violencia Especializada y Violenta (UDEV) de la comisaría de la Policía en Elche, se trata de una investigación "inédita" por la novedad que aporta que el contenido pirateado sean telenovelas.

Se han intervenido en torno a 1.300 DVD's falsificados, así como siete discos duros y un ordenador de mesa, todo ello con series enteras de telenovelas.

La detenida, tras ser contactada en Milanuncios.com, enviaba el material mediante DVDs en formatos de vídeo mp4 o mkv por correo postal y cobraba cantidades entre 5 y 7 euros por temporada de cada telenovela, además de los gastos de envío.

Los hechos se conocieron tras la denuncia interpuesta en julio de 2025 por parte de la Entidad de Gestión de Derechos de Productores Audiovisuales (EGEDA) sobre la reproducción y distribución masiva de copias piratas de obras.

Además de 'Mientras haya vida', 'La encrucijada', 'Cuando me enamoro' y 'Amor sin límites', se ofrecían decenas o incluso centenares de capítulos de Corazón salvaje', 'Pasión', 'Mi verdad oculta', 'Cautiva de amor', 'Con esa mirada', 'Fugitivas', 'La madame', 'Un camino hacia el destino', 'Teresa', 'Alondra', 'Rubí' o 'La antorcha encendida', entre otras muchas.

Tras el arresto y registro del domicilio donde se ha incautado el abundante material informático y el soporte audiovisual, el pasado 2 de diciembre, la mujer prestó declaración en la comisaría ilicitana y, posteriormente, quedó en libertad con cargos, a la espera de lo que determine el juzgado que lleva el caso. EFE

(Foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Archivada la causa contra dos ertzainas por uso de material antidisturbios en los Carnavales de Tolosa de 2024

El tribunal ha considerado que la actuación de los agentes cumplió los protocolos, valorando como indispensable y ajustado el empleo de proyectiles, por lo que determina que las lesiones al menor ocurrieron sin responsabilidad directa de los policías

Infobae

La Guardia Civil detuvo a Antxon Alonso, el socio de Cerdán, en la operación en que fue arrestada Leire Díez

Numerosos registros, incautación de documentos clave y vigilancia sobre contratos de organismos estatales marcan la investigación, mientras el juzgado mantiene el secreto de sumario y la Fiscalía refuerza controles anticorrupción, según fuentes de Europa Press

La Guardia Civil detuvo a

Mónica García llama "malditos" a quieres usan el dinero público para su beneficio tras las detenciones del caso Leire

La titular de Sanidad advierte del peligro de generalizar la sospecha de corrupción, reclama sanciones individuales para quienes resulten implicados en el caso Leire y urge a fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas en la gestión estatal

Mónica García llama "malditos" a

La Policía registra la aerolínea Plus Ultra en una investigación por presunto blanqueo

Las pesquisas analizan movimientos financieros sospechosos entre la empresa y otras entidades, mientras autoridades revisan documentación para determinar si existen vínculos delictivos, sin que, hasta ahora, se hayan producido arrestos ni citaciones a directivos

La Policía registra la aerolínea

El empresario Juan Carlos Barrabés defiende en el Senado haber actuado con "absoluta regularidad" en sus empresas

Juan Carlos Barrabés presentó documentación detallada a la comisión del Senado y negó cualquier relación de sus compañías con delitos investigados, defendiendo la legalidad y la trazabilidad total de los fondos europeos destinados a innovación bajo escrutinio judicial y parlamentario

El empresario Juan Carlos Barrabés
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pesadilla antes de Navidad en

Pesadilla antes de Navidad en el PSOE: una semana con un ‘Me Too’ y nuevos escándalos de corrupción que ponen a Pedro Sánchez en una situación “insoportable”

Vox se encuentra con ventaja fuera de los gobiernos y afronta su hora de la verdad en Extremadura y Aragón: “Su discurso se debilita si es parte de la élite”

La Siberia Extremeña protagonista por un día en la agenda de Feijóo

Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por discrepancias con el partido tras las denuncias de acoso sexual contra José Tomé

Nueva denuncia de acoso sexual (y también laboral) en el PSOE contra el alcalde de Almussafes: el ‘Me too’ continúa

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Los pescadores españoles respiran aliviados: la Unión Europea aprueba 143 días de faena para 2026 y no recortará el plazo tras unas duras negociaciones

Las familias españolas pagarán la cena de Navidad más cara de Europa: 82 euros de media, tras subir un 22% este año

La Navidad llega con la cesta más cara en cinco años: los precios de alimentos como el turrón, la cigala o el jamón se disparan hasta un 173%

Elecciones Extremadura 2026: el PSOE centra sus propuestas económicas en el fomento de la industria y las ayudas a los trabajadores

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas