Decenas de animalistas denuncian el "exterminio" de jabalíes y piden un "control ético"

Barcelona, 13 dic (EFE).- Decenas de animalistas se han concentrado hoy en Barcelona para denunciar el "exterminio" de jabalíes a raíz del foco de peste porcina africana detectado en la zona de Collserola y han planteado medidas de "control ético", como el uso de vacunas y pienso esterilizantes o la reintroducción del lobo.

La Generalitat se plantea reducir a la mitad la población de jabalíes en Cataluña a raíz del foco de peste porcina africana y ha intensificado la caza con armas de fuego con silenciador en el perímetro afectado por este virus, en la zona de Collserola.

Ante esta situación, el Partido Animalista PACMA, Free the Animals y Animal Save, con el respaldo de otras 18 entidades de protección animal, han convocado hoy una concentración en la plaza de Sant Juame de Barcelona, que ha congregado a decenas de personas, para denunciar la "matanza" de jabalíes que se está llevando para controlar el brote de peste porcina africana (PPA).

En la protesta se han coreado consignas como "No a la matanza del jabalí" y se han mostrado pancartas con lemas como "Todos somos jabalíes", "La plaga real es la industrial", "El dinero no justifica masacres", "Ellos pagan nuestros errores" o "Merecen su propia vida".

En declaraciones a EFE-TV, la coordinadora del PACMA en Girona, Aitziber Sáez de Buroaga, ha denunciado el "exterminio" de los jabalíes, no solo en Collserola, sino en Cataluña y en una parte del resto de España.

La portavoz animalista ha explicado que esperan reunirse en las próximas semanas con la Generalitat, para que les expliquen con "transparencia" las medidas que han adoptado, en un encuentro en el que propondrán a la administración "opciones éticas y de respeto a los animales" para controlar su población, como el uso de vacunas y pienso esterilizante o la reintroducción del lobo.

También propondrán el uso de medidas disuasorias respetuosas con los animales para que los jabalíes no entren en los campos de cultivo.

La portavoz animalista ha lamentado que la Generalitat ha anunciado ayudas millonarias para el sector empresarial porcino, que "explota" a animales, y que en cambio no invierta en el control ético de la población de jabalíes.

En la misma línea, Podem Catalunya ha denunciado en un comunicado que el uso del "exterminio" como respuesta sanitaria al brote de peste porcina es "intolerable", por lo que ha exigido el fin de las "matanzas", ya que existen alternativas "éticas y científicas", como las jaulas, la cuarentena de los animales asintomáticos o la esterilización.

Asimismo, también subrayan que la introducción del lobo ayudaría a regular la "superpoblación" de los jabalíes de forma "natural".

Según Podem, el "control ético" requiere "esfuerzo, compromiso y voluntad política", ya que no se puede resolver esta crisis con una "pésima gestión" en el que "el vil asesinato de animales silvestres sea la única idea con la que cuentan". EFE.

