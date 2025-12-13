Espana agencias

Cuba: Díaz-Canel exige que el Partido Comunista funcione "distinto" en medio de la crisis

La Habana, 13 dic (EFECOM).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, señaló este sábado que el Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) debe “exigirse a sí mismo una manera distinta de funcionar” en medio de la “guerra económica y mediática” que a su juicio enfrenta la isla.

“Todo lo que hemos discutido aquí hasta esta parte del Pleno (…), quedaría en palabras vacías si el Partido no se exige a sí mismo una manera distinta de funcionar en estos tiempos”, dijo el también primer secretario del PCC, según reportó la televisión estatal.

La reunión del PCC comenzó en la mañana a puertas cerradas y sin comparecencias a los medios con una agenda centrada en la economía, en medio de la grave crisis que atraviesa la isla desde hace más de cinco años.

“No nos podemos permitir en las condiciones actuales, y estoy hablando desde la actitud del Partido (…), que el burocratismo, el formalismo y la inercia sigan siendo frenos”, agregó Díaz-Canel.

El gobernante cubano insistió en que Cuba padece una “guerra económica y mediática”, así como “presiones” impuestas por las sanciones económicas de EE.UU.  que, agregó, “se han recrudecido”.

Al respecto, el secretario de Organización del PCC, Roberto Morales, afirmó que “aunque somos conscientes de que el bloqueo (embargo) es el principal obstáculo al desarrollo, no podemos desconocer que existen problemas consecuencia de errores, desviaciones y tendencias negativas”.

Morales añadió que esos problemas “comprometen el propósito de avanzar”, y criticó que en temas como el alimentario el país esté “muy lejos” de alcanzar objetivos como elevar la producción.

El pleno del PCC también evalúa el programa de ajuste económico anunciado en 2023 y puesto en marcha desde 2024 que abarca, entre otras cosas, un aumento de más del 400 % en el precio de los combustibles, importantes recortes en el gasto público y una dolarización parcial de la economía.

Al respecto, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, sostuvo que el denominado oficialmente “Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía” se ha “ejecutado” en “condiciones limitadas”, según un reporte del portal web oficial Cubadebate.

“(El programa) se ha tenido que ejecutar en condiciones limitadas, con disponibilidad reducida de servicios eléctricos, combustible, acceso restringido a divisas convertibles y presiones inflacionarias generadas por la combinación de factores externos e internos”, indicó Marrero.

El jefe del Gobierno, encargado de presentar las reformas hace dos años, agregó que están alineadas “con las prioridades estratégicas, pero su éxito dependerá de la capacidad de jerarquizar tareas, ejecutar con mayor disciplina, reducir la dispersión, integrar actores y asegurar recursos esenciales, especialmente en energías, divisas y producción nacional”.

Cuba lleva sumida en una grave crisis desde hace cinco años con escasez de productos básicos, alta inflación, la dolarización parcial de la economía y largos apagones.

La pandemia, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y fallidas políticas económicas y monetarias han agravado los problemas estructurales de la economía nacional que ya se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales.

A ello se suma el actual brote epidémico de dengue y chikunguña con miles de casos detectados, severos síntomas, un pronóstico desfavorable en el corto plazo y, hasta la fecha, al menos 47 muertes, en su mayoría menores de edad. EFECOM

