Espana agencias

Casimiro: "Tenerife juega muy bien al baloncesto"

Guardar

Lugo, 13 dic (EFE).- Luis Casimiro, entrenador del Río Breogán, aplaudió “el esfuerzo” de sus jugadores por intentar “volver al partido” en el duelo ante La Laguna Tenerife, al que felicitó por su exhibición baloncestística en el Pazo Provincial de Lugo.

“Hemos jugado contra un equipo que juega muy bien al baloncesto. Independientemente de los tipos de defensa que le puedas hacer, al final acaban encontrando soluciones. Y si tienen un día como el de hoy, porque han estado muy acertados, es muy difícil ganarles”, comentó tras caer en casa por 96-108.

“El equipo ha hecho un esfuerzo. Alguien podrá decir que no hemos estado bien en defensa. Pero hemos recuperado 13 balones, eso demuestra que el equipo ha estado activo. Hemos cometido cuatro o cinco errores groseros en los que nos hemos quedado parados, pero han sido cuatro o cinco. No más”, añadió durante su comparecencia ante los periodistas.

Casimiro apuntó al acierto del Tenerife como uno de los factores desequilibrantes: “Hay tiros muy contestados, pero cuando Doornekamp tiene un día así es muy difícil. Tenerife es un equipo que comete pocos errores, por no decir prácticamente ninguno. Y luego tienen un ritmo muy bueno de ataque”.

“Cuando cogen una ventaja inicial, es muy difícil sacarles de ahí. Tenerife es un equipo que te castiga cuando te equivocas. Es un rival que te hace pagar duro los errores. Hemos tenido un par de buenos arreones para entrar en el partido, pero ellos se han mantenido tranquilos en defensa”, sentenció. EFE

dmg/cmm

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Trump anuncia un acuerdo de semiconductores con países de Asía Pacífico

Washington será el escenario de la cumbre Pax Silica, donde líderes de Estados Unidos, Japón, Australia, Singapur y Corea del Sur impulsarán una estrategia económica para fortalecer la inteligencia artificial y limitar la influencia de China en sectores clave

Infobae

Nicolás Maduro afirma que EE.UU. se quiere "robar" el petróleo de Venezuela

Caracas responde enérgicamente luego de la incautación de un buque con crudo local, mientras crecen las tensiones diplomáticas y continúan los interrogantes sobre el paradero de la tripulación, el tratamiento legal y la protección de las exportaciones energéticas

Infobae

Moore Threads, alternativa china a Nvidia, cae casi un 20 % tras advertir de pérdidas

La compañía tecnológica prevé resultados negativos millonarios para el próximo año y reconoce incertidumbre por restricciones internacionales, competencia global y retrasos en el desarrollo de productos de inteligencia artificial, lo que disparó la preocupación entre inversores

Infobae

Herido un guardia civil en frontera de Ceuta al ser atacado con garfio en día de presión

Infobae

La china JD.com invertirá 3.100 millones de dólares en viviendas asequibles para 'riders'

Presionado por cambios normativos y el escrutinio social, el grupo JD destina miles de millones a iniciativas sociales y residencia, ampliando coberturas y beneficios para repartidores, en medio de la transformación laboral en plataformas digitales chinas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La batalla legal por las

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 13 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

La paradoja del SMI: la subida del salario mínimo deja a cada vez más trabajadores cualificados en el rango de los que menos ganan

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas