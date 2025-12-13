Casimiro: "Tenerife juega muy bien al baloncesto"

Lugo, 13 dic (EFE).- Luis Casimiro, entrenador del Río Breogán, aplaudió “el esfuerzo” de sus jugadores por intentar “volver al partido” en el duelo ante La Laguna Tenerife, al que felicitó por su exhibición baloncestística en el Pazo Provincial de Lugo.

“Hemos jugado contra un equipo que juega muy bien al baloncesto. Independientemente de los tipos de defensa que le puedas hacer, al final acaban encontrando soluciones. Y si tienen un día como el de hoy, porque han estado muy acertados, es muy difícil ganarles”, comentó tras caer en casa por 96-108.

“El equipo ha hecho un esfuerzo. Alguien podrá decir que no hemos estado bien en defensa. Pero hemos recuperado 13 balones, eso demuestra que el equipo ha estado activo. Hemos cometido cuatro o cinco errores groseros en los que nos hemos quedado parados, pero han sido cuatro o cinco. No más”, añadió durante su comparecencia ante los periodistas.

Casimiro apuntó al acierto del Tenerife como uno de los factores desequilibrantes: “Hay tiros muy contestados, pero cuando Doornekamp tiene un día así es muy difícil. Tenerife es un equipo que comete pocos errores, por no decir prácticamente ninguno. Y luego tienen un ritmo muy bueno de ataque”.

“Cuando cogen una ventaja inicial, es muy difícil sacarles de ahí. Tenerife es un equipo que te castiga cuando te equivocas. Es un rival que te hace pagar duro los errores. Hemos tenido un par de buenos arreones para entrar en el partido, pero ellos se han mantenido tranquilos en defensa”, sentenció. EFE

