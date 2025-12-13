Espana agencias

Carrión: "Sabemos que va a salir todo bien y con esa mentalidad vamos a Sevilla"

Oviedo, 13 dic (EFE).- El técnico del Real Oviedo, Luis Carrión, aseguró antes del partido de este domingo (Sánchez-Pizjuán, 14:00 horas) que sabe que "va a salir todo bien" y que con esa mentalidad van a Sevilla.

"Hemos visto situaciones más complicadas en la que los equipos han salido de abajo de manera solvente. Aunque no estemos ganando, el equipo tiene que seguir haciendo lo que hacemos para conseguir esos resultados", comentó el preparador oviedista en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

Los azules son el equipo menos goleador de las cinco grandes ligas europeas al marcar 7 tantos en 15 jornadas, pero Carrión, cuyo Oviedo solo ha marcado en uno de los siete encuentros que ha dirigido, afirmó que "este equipo tiene gol y se acabará viendo".

"El Sevilla es un equipo que me gusta, me gusta lo que hace su míster. Contra el Valencia hicieron un partido muy interesante, variado tácticamente y con muchos matices", concluyó el entrenador del Real Oviedo al ser preguntado por el Sevilla de Matías Almeyda.

Carrión, además, no quiso anticipar ninguna baja de última hora y esperará a la finalización del entrenamiento de este sábado, el último de los azules antes de viajar a Sevilla, para ofrecer la lista de convocados. EFE

