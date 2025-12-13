Canarias registra más de 200 incidentes, ninguno de gravedad, por la borrasca Emilia

(Actualiza la NA6035 con datos de otras islas)

Las Palmas de Gran Canaria, 13 dic (EFE).- El paso de la borrasca Emilia por Canarias ha dejado más de 200 incidentes durante la noche y la mañana de este sábado, ninguno de gravedad, con 85 incidencias reportadas en Tenerife, 104 en Gran Canaria y decenas en Fuerteventura y Lanzarote, entre ellas caídas de objetos, inundaciones de bajos y cortes intermitentes del suministro eléctrico.

En Tenerife las incidencias han estado principalmente relacionadas con los fuertes vientos, según el balance realizado por el Cabildo de Tenerife, que ha reportado la caída y retirada de árboles, vallas, farolas y mobiliario urbano y también obstáculos en la red viaria.

La Institución insular también ha informado que los servicios básicos esenciales se han mantenido operativos, con incidencias puntuales como cortes aislados de suministro eléctrico en Tegueste, La Laguna, La Esperanza y Llano del Moro, según Endesa.

Entre los servicios más destacados, durante la tarde del viernes se produjo el rescate de una persona en apuros a unos 100 metros de la costa de Arona, una actuación coordinada por Bomberos de Tenerife con el apoyo de Salvamento Marítimo.

Asimismo, se habilitó un albergue en Puerto de la Cruz con capacidad para 20 personas, del que finalmente hizo uso una sola persona.

En Gran Canaria, hasta las nueve de la mañana de este sábado el Cabildo ha reportado 104 incidencias como consecuencia de la borrasca "ninguna de extrema gravedad" según ha informado el director técnico del Plan Insular de Protección Civil (PEIN) de la isla, Carlos Velázquez.

Velázquez ha indicado que de momento la situación es de "relativa tranquilidad", pero que ha llovido bastante durante la noche, sobre todo en cumbres, lo que se suma a las precipitaciones del viernes en medianías.

Ha explicado también que se están produciendo cierres de carreteras y en algunos casos ha habido caída de árboles y palmeras.

El viento está afectando a toda la isla, principalmente a la zona norte, y ha destacado que "quizás lo más problemático ahora mismo" es el oleaje, motivo por el que ha pedido a la población que se abstenga de acercarse a la costa y que se quede en casa ante "esta combinación de fenómenos adversos que generan situaciones de riesgos".

En Fuerteventura el paso de la borrasca Emilia no ha dejado hasta ahora incidencias graves, pero sí diversas asistencias, sobre todo en el centro-norte de la isla, por inundaciones de bajos, caídas de objetos a la vía, ramas, señales de tráfico, así como cortes intermitentes del suministro eléctrico en zonas de Puerto del Rosario y Antigua por caída de rayos y accidentes de tráfico por calzada mojada sin heridos graves, ha comunicado el Cabildo.

Según ha informado a EFE el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, esta isla también ha registrado varias incidencias, entre ellas la caída de al menos cinco o seis arboles y palmeras, así como la inundación de algunas calles y unas cinco o seis viviendas por el desbordamiento de la red de saneamiento de Arrecife, la capital, por la falta de drenaje, lo que está obligando a cerrar estas vías hasta la retirada del agua por los servicios de emergencia.

Desde el Consorcio han indicado también que el viento ha afectado a placas fotovoltaicas, farolas y adornos navideños y que anoche se produjeron dos accidentes de tráfico por vía mojada y exceso de velocidad. EFE

