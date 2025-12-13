Espana agencias

Azcón urge a Sánchez a convocar elecciones ante los casos de corrupción y acoso sexual

Zaragoza, 13 dic (EFE).- El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha urgido este sábado al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones generales ante la acumulación de casos de presunta corrupción y acoso sexual en el PSOE.

"Cuando estas cosas pasan, lo que hay que hacer es convocar elecciones", ha defendido Azcón, quien ha rehusado confirmar la fecha de las elecciones anticipadas en Aragón, que serán previsiblemente el 8 de febrero, tras el fracaso de las negociaciones con Vox para aprobar los presupuestos de 2026, y ha emplazado a esperar a la rueda de prensa prevista para este lunes tras la reunión del Consejo de Gobierno.

En declaraciones a los medios con motivo de una visita al coto de caza de Villarreal de Huerva (Zaragoza), Azcón ha asegurado que su objetivo ha sido siempre aprobar nuevos presupuestos ante el buen momento que vive Aragón, pero ha enfatizado que la política "tiene normas" y que "lo lógico", después de dos años sin aprobar nuevas cuentas, es convocar elecciones.

"Estoy convencido de que eso será una buena noticia, porque habrá un gobierno más fuerte para un momento excepcionalmente bueno que tiene Aragón" y el propósito, ha remarcado, es escuchar a los aragoneses y aprovechar el momento "pensando en empujar todos en la misma dirección y no en poner palos a la rueda".

El presidente de Aragón ha insistido en que Sánchez debe convocar elecciones ante los casos de corrupción y acoso sexual que rodean al PSOE y se ha preguntado dónde está el límite, qué más tiene que ocurrir o en cuántos ministerios y empresas públicas más tiene que entrar la Guardia Civil "para que pase algo".

Azcón ha enfatizado que en las comunidades gobernadas por el PP en las que no se van a aprobar presupuestos, como Aragón, se van a convocar comicios mientras Sánchez no hace lo propio cuando tampoco tiene presupuestos y además "están rodeados de escándalos" y se están "agarrando al poder". "El interés general y el interés público debería estar por encima del interés particular de Pedro Sánchez", ha zanjado. EFE

