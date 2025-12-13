Ayuntamiento de Valencia pide suspender el Levante-Villarreal y partidos Valencia Basket

Valencia, 13 dic (EFE).- El Ayuntamiento de Valencia ha enviado a LaLiga y al director general del Valencia Basket una carta para solicitar la suspensión de los partidos del Levante y del Valencia Basket previstos para este domingo a causa de la alerta decretada por fuertes lluvias con riesgo de inundaciones.

El Ayuntamiento ha reunido a las 19:30 horas de este sábado a los miembros del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) ante la alerta roja por fuertes lluvias previstas para este domingo y ha ampliado las medidas que había adoptado con motivo de la alerta naranja.

Desde la Fundación Deportiva Municipal se han puesto en contacto con el Levante UD y el Valencia Basket para informarles de la actual situación y estar en contacto sobre la posible evolución de la dana.

El Levante-Villarreal está previsto que se dispute este domingo a las 18.30 horas en el Ciutat de València, mientras que el Valencia Basket tiene fijado el mismo día en el Roig Arena un doble enfrentamiento ante el Casademont Zaragoza, de la liga femenina a las 12.15 horas y de la Liga Endesa masculina a las 18.00.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado a nivel rojo el aviso por precipitación de 180 litros por metro cuadrado acumulados en doce horas en el litoral norte y sur de Valencia, y advierte de una situación muy adversa en las próximas 36 horas con lluvias que pueden ser persistentes y localmente torrenciales.

Además, Protección Civil ha enviado, a las 19:23 horas de este sábado, un mensaje de alerta en el que advierte a la población de riesgo de inundación en el litoral norte y sur de Valencia por fuertes lluvias que comenzarán al mediodía de mañana domingo, y pide evitar desplazamientos y no cruzar zonas inundables. EFE

