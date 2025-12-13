Aviso rojo por lluvias en Almería y naranja en Granada para este domingo

Málaga, 13 dic (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado el aviso rojo en las zonas almerienses del Valle del Almanzora y Los Vélez desde las 06:00 horas de este domingo por precipitaciones acumuladas de hasta 120 litros en doce horas, mientras que también habrá aviso naranja en la provincia de Granada.
Esta misma zona almeriense también estará antes en aviso naranja por hasta 100 litros por metro cuadrado en doce horas, algo que también se prevé en Nacimiento y Campo de Tabernas.
En Granada, en Guadix y Baza, el aviso es naranja para este domingo por lluvias acumuladas de hasta 80 litros por metro cuadrado.
Todo el litoral andaluz, excepto la provincia de Huelva, estará en aviso amarillo por viento del este de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de 3 a 4 metros. EFE