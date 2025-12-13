Aviso de serie especial con las noticias económicas más destacadas de 2025

Madrid, 13 dic (EFECOM).- El servicio de Economía de la Agencia EFE transmitirá a partir del próximo lunes, 15 de diciembre, y hasta el viernes 26, una serie de temas económicos que forman parte del ESPECIAL 2025 preparado por los distintos departamentos de la agencia con los acontecimientos más relevantes del año.

El primer tema se anunciará el próximo lunes 15 de diciembre, dentro de los Temas del Día de Economía con la guía genérica ESPECIAL 2025, y se centrará en el crecimiento económico de España en el año que termina y los retos pendientes que tiene el país.

Durante dos semanas, la Agencia EFE abordará desde el precio de las materias primas, como el oro y la plata, en máximos históricos y la evolución de los índices bursátiles a la crisis de la vivienda o la expansión con que cierra este año la industria de la defensa española.

La situación del sector del automóvil a nivel global y la expansión de las firmas automovilísticas chinas poniendo en el mercado coches eléctricos a precios ultracompetitivos, o el origen y consecuencias del apagón eléctrico que afectó a la península Ibérica el pasado 28 de abril de 2025, forman parte de esta serie, entre otros.

También se abordarán otros temas como la ofensiva arancelaria lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la incertidumbre que ha creado en mercados y empresas, así como la reacción de Pekín, que no ha dudado en sacar músculo y plantar cara a Washington.

Igualmente habrá un capítulo para las grandes tecnológicas estadounidenses y la euforia por la inteligencia artificial (IA) hasta el punto de que hay advertencias de una posible burbuja bursátil.

La evolución de la economía europea en este 2025 y la debilidad que este año han mostrado dos de sus grandes, Francia y Alemania, o la situación de Argentina y las reformas emprendidas por el Gobierno que dirige su presidente, el ultraliberal Javier Milei, se abordarán también en esta serie que concluye el día 26 de diciembre. EFECOM