Espana agencias

Arambarri: "Lamentablemente, Milla no pudo estar"

Guardar

Getafe (Madrid), 13 dic (EFE).- Mauro Arambarri, centrocampista del Getafe, reconoció este sábado, después de la derrota de su equipo ante el Espanyol (0-1), que echó de menos a Luis Milla, sancionado por su expulsión frente al Villarreal la pasada jornada.

"Luis es un jugador que genera mucho juego. Lamentablemente Milla no pudo estar en este partido. Estará en el próximo y tendremos otra arma", destacó en declaraciones a Movistar Plus.

El medio uruguayo afirmó que el Getafe tuvo a un rival "muy fuerte enfrente" que defendió "muy bien" y señaló que él y sus compañeros estuvieron "muy espesos a la hora de crear juego".

"La sensación era que nos costaba muchísimo, que no generábamos peligro. Están haciendo una gran temporada y están en un momento muy fuerte", agregó.

Por último, habló sobre el objetivo del Getafe: "Al final los equipos de abajo ganan. El objetivo es la salvación, hay que sumar los puntos lo antes posible y queremos llegar a la salvación lo antes posible". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Manolo: "Que el aficionado del Espanyol disfrute, porque habrá momentos malos"

Infobae

Díaz, sobre los árbitros: "Si digo lo que pienso nos va a costar dinero a mi y al club"

Infobae

Bordalás: "No hay ningún equipo en Primera División que tenga cinco fichas libres"

Infobae

'Los domingos' y 'Anatomía de un instante' triunfan en los Forqué, antesala de los Goya

Infobae

Hidalgo: "El mejor jugador del partido ha sido su portero"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La batalla legal por las

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 13 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

La paradoja del SMI: la subida del salario mínimo deja a cada vez más trabajadores cualificados en el rango de los que menos ganan

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas