Arambarri: "Lamentablemente, Milla no pudo estar"

Getafe (Madrid), 13 dic (EFE).- Mauro Arambarri, centrocampista del Getafe, reconoció este sábado, después de la derrota de su equipo ante el Espanyol (0-1), que echó de menos a Luis Milla, sancionado por su expulsión frente al Villarreal la pasada jornada.

"Luis es un jugador que genera mucho juego. Lamentablemente Milla no pudo estar en este partido. Estará en el próximo y tendremos otra arma", destacó en declaraciones a Movistar Plus.

El medio uruguayo afirmó que el Getafe tuvo a un rival "muy fuerte enfrente" que defendió "muy bien" y señaló que él y sus compañeros estuvieron "muy espesos a la hora de crear juego".

"La sensación era que nos costaba muchísimo, que no generábamos peligro. Están haciendo una gran temporada y están en un momento muy fuerte", agregó.

Por último, habló sobre el objetivo del Getafe: "Al final los equipos de abajo ganan. El objetivo es la salvación, hay que sumar los puntos lo antes posible y queremos llegar a la salvación lo antes posible". EFE