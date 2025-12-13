Álvarez de Toledo exige elecciones a Sánchez, "número uno" de "pirámide de corrupción y degradación institucional"

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha exigido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones, porque "en estos momentos en España la asunción de responsabilidad" pasa por ello, y ha insistido en que el dirigente socialista "se tiene que ir" porque "es el número uno de toda esta pirámide de corrupción" y "degradación institucional".

"Pedro Sánchez sabrá mucho de la soberanía popular, la invoca, pero no se atreve a convocar elecciones, tiene pánico a los españoles, tiene pánico a las urnas. Y nosotros tenemos que exigir, y yo voy a hacerlo aquí, que se convoque a los españoles a las urnas", ha indicado.

La 'popular' se ha pronunciado así antes de participar en la III edición del Día del Nuevo Español, junto al presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; el presidente provincial del PP de Toledo y alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, y la coordinadora nacional del Nuevos Españoles del PP, Carmen Cervantes.

En este contexto, ha considerado "una broma" la remodelación del Ejecutivo central que reclamaba la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, porque "el que tiene que remodelar, el primero a ser remodelado es Pedro Sánchez" que sostiene un "gobierno fundado sobre la corrupción".

"La primera corrupción de todos fue comprar el gobierno a un prófugo de la justicia a cambio de impunidad. La primera corrupción fue pactar con un partido que no condena el asesinato político de 853 españoles. Esa es la corrupción fundacional de este gobierno. La primera línea roja que se salta es esa, es una línea roja moral, ética, profunda", ha destacado.

A juicio de Álvarez de Toledo, "España necesita un rearme moral, necesita una revolución moral, una vuelta a los principios éticos básicos que nos unen a todos los españoles", principios que no tienen ideología y que "son de la inmensa mayoría", ha añadido, defendiendo una remodelación y una "regeneración profunda" que no se alcanza sino con elecciones.

Ha querido recordar que "Pedro Sánchez llegó prometiendo regeneración democrática, regeneración frente a la corrupción y defensa de las mujeres, y siete años después estamos viendo en qué ha quedado esas promesas. Siempre fueron mentira, siempre fueron falsas, no venía a regenerar nada, venía a destruir la convivencia entre españoles".

Incluso, ha continuado la diputada del PP, personas de su entorno más íntimo y político y estrecho han venido a "robar a los españoles, robar su soberanía y a robar sus recursos. Sus promesas de regeneración eran mentira, eran falsas, sus promesas de feminismo exactamente lo mismo".

PREMIO NOBEL DE LA PAZ

De otro lado, Cayetana Álvarez de Toledo se ha referido a su reciente viaje a Oslo, donde ha participado en los actos relacionados con la concesión del Premio Nobel de la Paz a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, y que "va a suponer un punto de inflexión en muchos sentidos".

"La entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado tiene mensajes muy importantes, no solamente para los venezolanos, sino para los demócratas del mundo", ha manifestado, reseñando que "el apaciguamiento, la claudicación, la resignación, no conducen a la paz" y que "lo que asegura la paz en las naciones, en las comunidades políticas, es la firmeza democrática, el coraje democrático, la lucha por la libertad".

Un mensaje que se hace extensible también "a los demócratas españoles a no tener miedo, a no dejarse avasallar por las acusaciones, sino a todo lo contrario, a plantar cara y a defender nuestra democracia constitucional frente a quienes están intentando destruirla desde el Gobierno y desde los aliados y socios del Gobierno".

"María Corina siempre lo ha dicho, lo que asegura la democracia es que cada uno de los ciudadanos nos movilicemos en defensa de la democracia, no hay libertad sin responsabilidad", ha concluido Álvarez de Toledo, quien vinculando ambos temas, ha pedido "a Maduro que se vaya de una vez y permita la libertad volver a Venezuela" y a Pedro Sánchez que "convoque elecciones y deje a los españoles hablar para que la regeneración, para que la libertad, para que la igualdad, para que la democracia prevalezcan en nuestras naciones".

PERJUDICANDO LA DEMOCRACIA

De su lado, el presidente regional del PP, Paco Núñez ha lamentado la forma en la que "el socialismo está perjudicando la convivencia, está perjudicando la democracia, y está atacando el régimen de libertades que entre todos nos dimos", y cómo el Gobierno de Pedro Sánchez "está desmontando gran parte de la arquitectura de la Transición".

Algo que Sánchez hace "con la connivencia de quienes le protegen, de los socios que le sustentan en sede parlamentaria y de los compañeros de partido que levantan la bandera del socialismo por encima de cualquier otra", en referencia al presidente regional, Emiliano García-Page.

"Que gente como Page mantenga en el poder a Pedro Sánchez demuestra cuál es hoy la actitud del socialismo, resistir, y que el socialismo esté por encima de todo, por encima de la democracia, por encima del país, por encima de la convivencia, por encima del respeto a los ciudadanos por encima del respeto a las mujeres".

Un PSOE "misógino" y del que se conocen "casos que provocan asco de acoso a las propias compañeras del partido" y que "hace senda camino de Soto del Real encarcelando permanentemente a altos dirigentes del PSOE por casos de corrupción", ha subrayado.

El alcalde de Toledo, de su lado, ha agradecido la presencia de Cayetana Álvarez de Toledo, "un referente en la defensa de la democracia y de la libertad, no solamente en España sino en todo el mundo", así como la elección de la capital regional para celebrar el encuentro de Nuevos Españoles del PP.

Cervantes, como coordinadora del encuentro, ha manifestado que es "un honor y un privilegio" celebrar lo que los Nuevos Españoles van construyendo día a día. "España poco a poco se ha convertido en nuestra casa" y, como tal, "la defendemos, la cuidamos".