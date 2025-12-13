Alegría critica la legislatura "fallida" de Azcón: Ha hecho absoluta dejación de funciones

Zaragoza, 13 dic (EFE).- La ministra de Educación y secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, ha afirmado este sábado que la convocatoria de elecciones anticipadas en la comunidad evidencia la legislatura "fallida" del presidente, Jorge Azcón, que "ha hecho absoluta dejación de funciones".

Para Alegría, lo que demuestra Azcón con la convocatoria electoral -que previsiblemente anunciará el lunes para su celebración el 8 de febrero- "es su absoluta incapacidad para llegar a acuerdos" con las fuerzas políticas, y en concreto con el PSOE, que "desde el primer momento" le ha tendido la mano para buscar alianzas bajo un nuevo presupuesto en ámbitos como la sanidad, la educación o la vivienda, que son los problemas que preocupan a los aragoneses.

En unas declaraciones con motivo de su visita al Salón del Cómic de Zaragoza, Alegría ha considerado que Azcón tenía la decisión tomada desde "hace mucho tiempo" y que las reuniones que ha mantenido esta semana con los grupos políticos de las Cortes de Aragón para negociar los presupuestos han sido únicamente para "cubrir expediente".

"Nos lleva a unas elecciones que son absolutamente injustificadas" y que muestran, para la ministra, que son un "capricho personal" de Azcón, que ha decidido "subordinar los intereses de los aragoneses a los intereses del Partido Popular" y de su presidente, Alberto Núñez Feijóo. EFE