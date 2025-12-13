Espana agencias

Afianzarse en los puestos altos, objetivo compartido

Ceuta/Las Palmas de Gran Canaria, 13 dic (EFE).- La AD Ceuta y la UD Las Palmas se miden este domingo con el objetivo compartido de afianzarse en la zona alta de LaLiga Hypermotion, al ser séptimos los ceutíes y una de las revelaciones del campeonato por su gran rendimiento como locales, y cuarto el cuadro canario, favorito al ascenso.

La Agrupación Deportiva Ceuta, aunque respeta el potencial de Las Palmas, confía en su fortaleza en el Alfonso Murube y pretende prolongar su buena racha en casa y, de paso, asomarse a las posiciones de promoción de ascenso, a pesar de que su objetivo en su primer año en la categoría sólo pasa por la permanencia.

Tras dos victorias seguidas en su estadio ante Almería (3-2) y Burgos (1-0), e igualar el pasado domingo en el feudo del Granada (1-1), el conjunto ceutí afronta este encuentro con las dosis de moral repletas, aunque con los pies en el suelo, fiel a la humildad que predica el club local.

El técnico José Juan Romero ha advertido que Las Palmas no le "asusta nada de nada, pero es un auténtico equipo 'top' de la categoría, que está hecho para volver a Primera División y hace tres días estaba en la máxima categoría", con una gran calidad en el plano individual y colectivo, si bien ve al Ceuta "absolutamente capacitado para ganar".

La principal novedad en su equipo es la vuelta del lateral Anuar, ausente en el último partido por sanción, y siguen de baja por molestias musculares el defensa Manu Sánchez y el centrocampista marfileño Bassinga, cedido precisamente este verano por Las Palmas al Ceuta y que no ha entrado por ese motivo en las tres últimas convocatorias.

El cuadro insular persigue en el estadio Alfonso Murube aguantar el fuerte ritmo que marcan los equipos cabeceros de LaLiga Hypermotion, después de dos tropiezos consecutivos del conjunto amarillo ante Castellón (1-0) y Mirandés (0-0).

El equipo isleño no solo ha dejado de ganar en estas dos últimas semanas, sino que en esos dos encuentros se ha quedado sin marcar, su asignatura pendiente esta temporada, compensada con su gran rendimiento defensivo como equipo menos goleado del campeonato.

El empate en casa con el Mirandés le ha dejado además una secuela importante, la baja del guardameta Dinko Horkas, expulsado durante la primera parte con tarjeta roja directa, y sustituido por José Antonio Caro, quien mantuvo la portería imbatida ante los rojillos, reto que intentará repetir este domingo en Ceuta, en el último encuentro como visitante de los amarillos en 2025.

El portero croata se perderá su primer partido del campeonato, y su obligada ausencia se suma a las de los lesionados Ale García, Jeremía Recoba y Sandro Ramírez.

El encuentro entre ambos clubes será inédito. Nunca se han enfrentado, si bien la AD Ceuta sí recibió en dos ocasiones al filial canario -Las Palmas Atlético- en Segunda B, con un saldo de un empate a cero en la temporada 81-82 y una victoria por 2-0 en la 90-91.

Sin embargo, Las Palmas sí visitó el Alfonso Murube hace 61 años cuando militaba en el grupo Sur de Segunda, en la temporada 1963-64, y el equipo ceutí era el Atlético de Ceuta. Los canarios cayeron el 6 de octubre de 1963 en el Murube por 1-0, mientras que el 2 de febrero de 1964 se sacaron la espina de esa derrota en El Insular (3-1).

- Alineaciones probables:

Ceuta: Guille Vallejo; Anuar, Matos, Carlos Hernández, Diego González; Bodiger, Rubén Díez, Cristian; Koné, Marcos Fernández y Aisar.

Las Palmas: Caro; Marvin Park, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Loiodice, Amatucci; Viti, Manu Fuster, Pejiño; y Lukovic.

Árbitro: Sergiu Muresan (Comité Valenciano).

Estadio: Alfonso Murube.

Hora: 21.00. EFE

