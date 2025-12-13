Espana agencias

Ademar quiere seguir escalando ante un Alicante que se estrena en León

León, 13 dic (EFE).- El Abanca Ademar intentará mañana domingo, a las 18:00 horas, encadenar en menos de 72 horas ante el Horneo EON Alicante su segunda victoria consecutiva en el palacio municipal Urbano González Escapa, tras la lograda el jueves ante Viveros Herol Nava en la primera visita del conjunto levantino al terreno leonés.

A falta de los compromisos de la próxima semana, ambos de rivalidad autonómica, ante Recoletas Atlético Valladolid y Tubos Aranda Villa de Aranda, el equipo de Daniel Gordo quiere seguir afianzando sus opciones de acercarse a las plazas europeas antes del descanso por la disputa del europeo de Suecia, Dinamarca y Noruega.

El técnico ademarista tiene la duda del lateral polaco Patrick Wasiak, ausente en el partido frente a los segovianos por un esguince de tobillo, mientras que el pivote Alberto Martín, aunque diezmado por sus problemas en la espalda, actuó durante buena parte del encuentro, fundamentalmente en el centro de la defensa.

A pesar de que el triunfo ante Nava supuso romper una dinámica de tres empates consecutivos en la Liga Nexus Energía ASOBAL, los leoneses han logrado mantenerse invictos en su terreno desde que cedieran frente al lider invicto FC Barcelona y tras haberlo hecho también en la segunda jornada ante uno de sus rivales por Europa, Fraikin Granollers.EFE

