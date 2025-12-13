Activistas reproducen en una protesta el sonido real de gritos de animales en mataderos

Madrid, 13 dic (EFE).- Activistas de la organización Igualdad Animal se han concentrado en la Puerta del Sol de Madrid para denunciar el maltrato y violencia contra los animales en los mataderos y granjas de toda España, en una singular protesta que, en lugar de un minuto de silencio, ha ofrecido "un minuto de escucha".

Ante una gran pancarta pidiendo 'Derechos para los animales', se ha podido escuchar "el sonido real, desgarrador, de las llamadas de auxilio de los animales" grabado en mataderos, además de exhibir carteles con imágenes obtenidas por activistas de la ONG en granjas.

Un centenar de activistas vestidos de negro, con motivo del Día Internacional de los Derechos de los Animales, han denunciado cómo "la industria ganadera ha construido altos muros para que no se escuche" lo que ocurre en los mataderos, mientras que en las granjas son "hacinados en jaulas pequeñas y tratados como objeto".

La actriz Elisabeth Larena, conocida por su trabajo en series como `La que se avecina`, 'Intimidad' o 'Servir y proteger', ha sido la encargada de leer un manifiesto con el que buscan "poner voz" a ese sufrimiento, porque "los animales con los que compartimos el planeta tienen voz".

Cada año millones de animales "sufren mutilaciones, aislamiento, hacinamiento", pero en ese caso "los oprimidos no pueden organizarse, rebelarse ni salir a la calle a luchar por sus derechos", según el manifiesto.

El objetivo de la concentración es "reclamar cambios legislativos al Gobierno para avanzar en la protección animal", según el cofundador de la ONG, Javier Moreno.

"Es responsabilidad del Gobierno proteger a los animales y legislar a su favor escuchando a la ciudadanía y no solo a los intereses de la industria ganadera", según la organización.

Un año más, "hemos visibilizado la violencia que sufren los animales en la industria ganadera y reclamado justicia para ellos. Un año más, hemos reclamado que, en lo importante, en la capacidad para sufrir y disfrutar, todos los animales somos iguales", concluyen los convocantes. EFE

(foto) (vídeo)