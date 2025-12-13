25-30. El Recoletas Atlético Valladolid impone su oficio en Puente Genil

Córdoba, 13 dic (EFE).- El Recoletas Atlético Valladolid venció por 25-30 en la cancha del Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil en un encuentro en el que impuso su oficio frente a un conjunto cordobés que se diluyó en el tramo final, al encajar un parcial de 3-11 en los últimos quince minutos que fue letal para sus intereses.

Los pontaneses, que ocupan la novena plaza en la Liga Nexus Energía Asobal, arrancaron con buenas sensaciones y lograron una renta inicial de tres goles (5-2) gracias a la efectividad de Dani Serrano y la seguridad de Elcio Carvalho en la portería.

Sin embargo, el Recoletas Valladolid, que con este triunfo, el octavo en lo que va de curso, se mantiene en la sexta posición, reaccionó con temple para igualar la contienda justo antes del descanso con un gran gol de rosca de Tao Gey (14-14).

Tras el paso por los vestuarios, la igualdad se mantuvo hasta el ecuador de la segunda mitad (22-19, m.43), momento en el que el Cajasol Ángel Ximénez sufrió un apagón generalizado ante la buena defensa del conjunto pucelano y las intervenciones del meta Juan Manuel Bar.

Así, a partir del minuto 45, el equipo de Paco Bustos se desmoronó y permitió al Atlético Valladolid firmar un parcial de 3-11 que sería decisivo, puesto que volteó el marcador y dejó el partido visto para sentencia mucho antes del pitido final.

A pesar de los intentos locales de maquillar el resultado con goles aislados de Semedo y Claudio Ramos, el Recoletas Valladolid gestionó su ventaja con oficio, liderado por la capacidad goleadora de Mahmoud Abdelazize y la dirección de Pablo Herrero, para llevarse dos puntos vitales del pabellón Alcalde Miguel Salas y ahondar en la crisis de resultados de un Cajasol Ángel Ximénez que encadena su cuarta derrota.

- Ficha técnica:

25 - Cajasol Ángel Ximénez de Puente Genil (14+11): Élcio Carvalho (p); Mosquera (2), Simonet (4), Daniel Serrano (2), Bernabéu (6), Mario Dorado (3) y Tiago Sousa (3) -siete inicial-, De Hita (ps); Cabello (2), Daniel Ramos (1), Dukic, Cuenca, Aizen, Semedo (1), Claudio Leandro Ramos (1) y David Estepa.

30 - Recoletas Atlético Valladolid (14+16): César Pérez (p); Toledo (2), Ribeiro, Oliveira, Jorge Serrano Villalobos (3), Camino (2) y Abdelazize (5) -equipo inicial-, Juan Manuel Bar (ps); Karapalevski (3), Gey-Emparan (8), Fodorean (1), Herrero (4), Poladura, Jozinovic (2) y Carvalho.

Marcador cada 5 minutos: 3-1, 5-4, 8-7, 11-8, 12-11, 14-14 (descanso), 17-16, 19-18, 22-20, 22-24, 22-26 y 25-30 (final).

Árbitros: Alejandro Hoz Fernádnez y Axel Riloba Pereda. Excluyeron a los locales Leandro Semedo, Daniel Serrano, Daniel Ramos y Tiago Sousa; así como a los visitantes Poladura, Abdelazize y Gey-Emparan. Descalificaron con tarjeta roja directa al jugador del Recoletas Valladolid Gustavo Oliveira (m.6)

Incidencias: Partido de la decimotercera jornada de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en el Pabellón Alcalde Miguel Salas de Puente Genil. EFE

ajc/cc/ism