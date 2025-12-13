Espana agencias

2-0. Palmer vuelve a ser decisivo

Javier Peña Atienza

Londres, 13 dic (EFE).- El inglés Cole Palmer, castigado por las lesiones esta temporada, volvió a ser decisivo al anotar el primer tanto en la victoria del Chelsea ante el Everton (2-0), en la que Malo Gusto se sumo a la fiesta con un gol y una asistencia para devolver al equipo londinense a la senda de la victoria.

Los de Enzo Maresca habían perdido fuelle tras el rotundo triunfo ante el Barcelona en Liga de Campeones (3-0) al cosechar un balance de dos empates y dos derrotas en los últimos cuatro partidos.

Decisivo para los tres puntos fue Palmer. El mediapunta, que solo ha jugado 7 partido en todas las competiciones este curso y que salió del campo ovacionado por los aficionados 'blues', inauguró el marcador en el minuto 21 al aprovechar un pase filtrado de Gusto y definió a la perfección ante Jordan Pickford, que no pudo hacer nada.

Antes del descanso, Gusto volvió a ser protagonista en una jugada que comenzó Robert Sánchez y en la que el inglés cedió el balón a Pedro Neto, que desbordó por una banda, se deshizo de su par y devolvió la pelota al lateral, que la mandó a la red.

El partido comenzó sin ocasiones y no fue hasta el minuto 20 cuando se produjo el primer tiro a puerta del duelo por medio de Ilman Ndiaye con un disparo centrado muy fácil para Sánchez.

Antes, el técnico David Moyes dio entrada al argentino Carlos Alcaraz por Kiernan Dewsbury-Hall, que abandonó el campo con problemas físicos.

El encuentro siguió sin ocasiones hasta que el Chelsea aprovechó su primer disparo y Palmer, que no marcaba desde el 17 de septiembre ante el Bayern Múnich, inauguró el marcador.

En ese momento, los locales se animaron y continuaron con la buena dinámica pudiendo ampliar la ventaja por medio de Alejandro Garnacho, que estuvo 'fallón' de cara a puerta al desperdiciar hasta tres ocasiones claras, mientras que Enzo Fernández y Pedro Neto también tuvieron las suyas, pero no estuvieron acertados

En ese momento, el Everton se acercó más a la portería rival y pudo empatar el partido, pero desaprovechó esas pocas acciones de gol.

En la primera de ellas, James Tarkowski no acertó en el remate de cabeza, mientras que Jack Grealish, tras aprovechar un error de Gusto, se topó con Robert Sánchez.

Entremedias, Idrissa Gueye pusó un pase de la muerte al que no pudo llegar Thierno Barry por centímetros con la portería vacía.

Los visitantes lo iban a pagar caro antes del descanso con el gol de Gusto, en una bonita jugada entre el lateral y el portugués Neto.

Tras la reanudación, Garnacho pudo hacer el tercero hasta en dos ocasiones, pero el argentino mandó desviados sendos disparos.

Más clara fue la segunda, al desperdiciar un mano a mano después de una gran jugada individual.

Los visitantes, por su parte, no estuvieron acertados de cara a puerta y se fueron del duelo en blanco ya que Grealish, cedido esta temporada en el Everton, mandó el balón fuera tras un centro de Alcaraz.

El partido pudo tener emoción en los últimos minutos, pero un disparo de Ndiaye se topó con un poste cuando el guardameta ya estaba vencido.

Con esta victoria, el Chelsea se coloca cuarto provisional con 28 puntos, a cinco del Arsenal, líder y con un partido menos, mientras que el Everton se queda con 24 unidades en la octava posición.

- Ficha técnica:

2 - Chelsea: Sánchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Enzo; Neto, Palmer (Andrey Santos, m.58), Garnacho (Gittens, m.65); Joao Pedro (Estevao, m.81).

0 - Everton: Pickford; O'Brien, Tarowski, Keane, Mykolenko; Garner (Iroegbunam, m.84), Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall (Alcaraz, m.16), Grealish (Dibling, m.84); Barry (Beto, m.68).

Goles: 1-0, m.21: Palmer. 2-0, m.46+: Neto.

Árbitro: Thomas Bramall. Mostró tarjeta amarilla a Fofana (m.77)

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada dieciséis de la Premier League disputado en Stamford Bridge (Londres). EFE

