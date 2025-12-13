Espana agencias

119-111. Los Nets de Jordi Fernández no encuentran la solución a la dupla Davis-Flagg

Guardar

Miami (EE.UU.), 12 dic (EFE).- Los Broolyn Nets de Jordi Fernández no lograron detener al dúo formado por Anthony Davis y el novato Cooper Flagg, que sumaron 46 puntos entre ambos en la victoria de los Dallas Mavericks por 119-111.

Los Mavericks (10-16) asaltan con este triunfo los puestos de play-in, en una temporada de transición tras el traspaso de Luka Doncic y la elección con el número 1 del último 'draft' de Flagg.

El novato acompañó con 22 puntos, 8 asistencias y un 10 de 16 en el tiro, el buen partido de Davis, quien aportó 24 puntos y 14 rebotes.

Los Nets (6-18), que también atraviesan un año complicado pero con un proyecto de futuro mucho menos prometedor, tuvieron en Michael Porter Jr. a su principal referencia ofensiva de la noche, con 34 puntos y 6 de 10 en triples.

El jugador de primer año Danny Wolf contribuyó con 13 puntos y un 3 de 3 desde el perímetro, mientras que Nic Claxton registró un doble-doble con 14 puntos y 10 rebotes.

Ninguno de los equipos tuvo en algún momento el control del partido, y el marcador cambió de dueño hasta en 23 ocasiones.

El guión fue similar en los cuatro periodos: los Nets lograban una ligera ventaja inferior de no más de 5 puntos que los Mavericks lograban contrarrestar al término de cada cuarto.

Lastrados por sus malos porcentajes desde la línea de 3 (33,3 %), los texanos dominaron la pintura con 66 puntos en la zona.

El equipo de Fernández consiguió empezar por delante el último periodo, con 90-92 a su favor, y se mantuvieron en el partido hasta falta de tres minutos para el final, con 110-110 en el marcador.

Sin embargo un parcial de 9-1 para los Mavericks en ese periodo, sin canastas en juego para los Nets, entregó el partido a los locales. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El empresario Juan Carlos Barrabés defiende en el Senado haber actuado con "absoluta regularidad" en sus empresas

Acusado en la investigación judicial que afecta a Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés niega cualquier nexo profesional con Koldo García, rehúsa responder preguntas en el Senado y subraya la transparencia de sus sociedades, según su testimonio

El empresario Juan Carlos Barrabés

El Supremo envía a juicio a Ábalos y Koldo y les mantiene en prisión por la presunta trama de mascarillas

El tribunal de mayor rango desestima los recursos para liberar a los principales procesados en el caso sobre presuntas anomalías en la compra de material sanitario, avalando la decisión de mantener la prisión preventiva por riesgo de fuga y gravedad del caso

El Supremo envía a juicio

La UCO realiza registros en empresas vinculadas a Servinabar y realiza una tercera detención en la trama Leire

El juez Antonio Piña tomará en las próximas horas una decisión clave sobre la situación legal de los últimos arrestados en el caso, que investiga irregularidades en adjudicación de contratos estatales vinculadas a una firma bajo sospecha

La UCO realiza registros en

El Congreso abrirá mañana sus puertas a los ciudadanos y festejará los 40 años de la entrada en la UE con una exposición

Los visitantes podrán explorar por primera vez archivos originales y documentos nunca antes mostrados que narran la transformación institucional de España tras su integración europea, acceder a áreas emblemáticas y descubrir hitos desconocidos del Parlamento durante las Jornadas de Puertas Abiertas

El Congreso abrirá mañana sus

La Guardia Civil realiza registros en empresas vinculadas a Servinabar en la investigación por la que fue detenida Leire

Agentes revisan oficinas en varias ciudades para obtener material probatorio sobre supuesta corrupción en adjudicaciones estatales vinculadas a Servinabar, presidida por Santos Cerdán, según orden de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, reporta Europa Press

La Guardia Civil realiza registros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pesadilla antes de Navidad en

Pesadilla antes de Navidad en el PSOE: una semana con un ‘Me Too’ y nuevos escándalos de corrupción que ponen a Pedro Sánchez en una situación “insoportable”

Vox se encuentra con ventaja fuera de los gobiernos y afronta su hora de la verdad en Extremadura y Aragón: “Su discurso se debilita si es parte de la élite”

La Siberia Extremeña protagonista por un día en la agenda de Feijóo

Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por discrepancias con el partido tras las denuncias de acoso sexual contra José Tomé

Nueva denuncia de acoso sexual (y también laboral) en el PSOE contra el alcalde de Almussafes: el ‘Me too’ continúa

ECONOMÍA

Las familias españolas pagarán la

Las familias españolas pagarán la cena de Navidad más cara de Europa: 82 euros de media, tras subir un 22% este año

La Navidad llega con la cesta más cara en cinco años: los precios de alimentos como el turrón, la cigala o el jamón se disparan hasta un 173%

Elecciones Extremadura 2026: el PSOE centra sus propuestas económicas en el fomento de la industria y las ayudas a los trabajadores

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas