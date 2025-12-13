1-2. El Cádiz rompe a domicilio la buena racha del Zaragoza

Zaragoza, 13 dic (EFE).- El Cádiz se impuso con justicia por 1-2 este sábado en LaLiga Hypermotion ante un Real Zaragoza superado por el conjunto andaluz, que vio cómo su racha de cuatro partidos invicto se acababa ante su público, en el Ibercaja Estadio.

Para el Zaragoza, además, una victoria podría haberle hecho salir del farolillo rojo, pero para el Cádiz el duelo debía servir para corregir el rumbo de las últimas jornadas, tras sumar tres derrotas en cinco partidos.

Al final, fueron los de Gaizka Garitano los que se impusieron a un conjunto aragonés que recordó en algunos momentos al equipo del inicio liguero, impreciso y sin mordiente.

No obstante, el partido comenzó dominado por el Zaragoza, que salió fuerte al campo y generó en los primeros minutos sensación de peligro, intenciones que culminaron con un remate de cabeza de Radovanovic tras un saque de esquina que se fue alto en el minuto 4.

Pero, poco a poco, el Cádiz fue soltándose hasta dar la vuelta a la situación y ya a partir de los 10 minutos se hicieron con el dominio del partido y las ocasiones.

Entre ellas, la que tuvo Ocampo en el minuto 19, cuando disparó seco y centrado desde la frontal del área un balón que tuvo que despejar Adrián, o la que disfrutó De la Rosa tras una buena incursión desde la banda, tras dejar sentado a Pomares.

La situación para los blanquillos se ponía cuesta arriba, porque aparte de tener un oponente dominador, al Zaragoza no le terminaba de salir casi nada.

Y, para colmo, Aguirregabiria se rompió en el minuto 6, por lo que tuvo que salir al campo Juan Sebastián.

Hasta el descanso, el partido dio pocas alegrías a los espectadores, con un fútbol carente de brillo y contadas ocasiones, más allá de la que tuvo Roger en el minuto 33 tras un gran control de espuela.

Después del receso, el Zaragoza volvió algo más combativo y pasados cinco minutos los locales pidieron penalti tras un enganchón en el área entre Insua y Moreno, pero el colegiado no vio nada punible en la acción.

Y poco después, en el minuto 54, Kodro se sacó un potente y peligroso disparo desde fuera del área que rebotó en la defensa y se fue por encima de los tres palos.

Pero la más clara la tuvo Radovanovic en el minuto 57, tras un gran centro de Guti que el central serbio remató contundente de cabeza, aunque el balón se fue muy cerca del palo izquierdo.

Sin embargo, el que acabó adelantándose fue el Cádiz dos minutos más tarde, cuando precisamente Radovanovic metió la pelota en su propia portería al golpear en él un rechace de Adrián.

Y poco después, en el minuto 65, Moussa acertó desde fuera del área con un auténtico golazo que se coló por el lado izquierdo de la portería, en el que el meta del Zaragoza poco podía hacer.

El tanto a favor sentó muy mal en el Ibercaja Estadio, donde la grada se calentó también después de que Álvaro Moreno tampoco viera penalti en una acción en la que Tasende se quejó de un golpe dentro del área.

En el minuto 77, el Zaragoza se volvió a meter en el partido con un gran gol de Tachi, que acertó en la escuadra derecha con un disparo acrobático desde cerca.

Para encender aún más a la hinchada local, Adrián detuvo un penalti en el minuto 84 que mantuvo con pulso al Zaragoza en el tramo final de un partido que cada vez se volvía más impredecible.

Pero los blanquillos no consiguieron romper el cerrojo gaditano y el Cádiz se llevó, finalmente, los tres puntos del Ibercaja Estadio.

--⁠Ficha técnica:

1 – Real Zaragoza: Andrada; Aguirregabiria (Juan Sebastián, min. 6), Insua, Radovanovic, Pomares (Tasende, min. 61); Guti, Keidi Bare, Sebas Moyano (Toni Moya, min. 71), Valery (Tachi, min. 59); Soberón, Kodro (Dani Gómez, min. 71).

2 – Cádiz: Aznar; Iza, Moreno, Iker Ortega, Climent; De la Rosa (Caicedo, min. 69), Moussa, Ortuño (Álex Fernández, min. 93), Brian Ocampo (Diarra, min. 69); Roger Martí (García Pascual, min. 69), Dawda Camara.

Goles: 0-1, min.59: Radovanovic, en propia puerta; 0-2, min.65: Moussa; 1-2, min.77: Tachi.

Árbitro: Álvaro Moreno (Comité madrileño). Mostró cartulina amarilla a Tachi (m. 86), Soberón (m. 90) y Tasende (m. 95) del Real Zaragoza y a Roger Martí (m. 28), Iker Recio (min. 34), Moussa (m. 70), Climent (m. 80) y Caicedo (m. 96) del Cádiz.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimoctava jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el Ibercaja Estadio de Zaragoza ante 15.142 espectadores. EFE

