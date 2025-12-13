Espana agencias

1-1. Un punto que sabe a poco

Santander, 13 dic (EFE).- Racing de Santander y Leganés se repartieron los puntos (1-1), en un encuentro en el que el líder de LaLiga Hypermotion fue de menos a más pero en el que, pese a adelantarse en el marcador, acabó cediendo un punto ante un equipo que mostró una buena imagen, aunque el empate tampoco le aleja de la parte baja de la clasificación.

El conjunto pepinero saltó al terreno de juego con las ideas claras, tratar de quitarle el balón al Racing, y se hizo con el control del balón en los primeros compases del encuentro, si bien es cierto que sin conseguir poner en serios aprietos a Andreev, que sustituía en la portería a Ezkieta, importante ausencia para los cántabros y que será baja hasta enero por una lesión en el hombro.

Con el paso de los minutos el Racing igualó un poco la contienda, en cuanto a posesión, aunque seguía teniendo problemas para sacar el balón desde atrás con criterio y el Leganés parecía continuar más cómodo en el partido. Además, poco antes de la media hora de encuentro, Cisse dio el primer aviso serio del partido con un disparo desde la frontal que se estrelló en el palo izquierdo de la portería defendida por Andreev.

Después de casi 40 minutos en los que el Leganés se había mostrado superior, en el tramo final de la primera mitad, el líder de la categoría despertó ligeramente de su letargo y empezó a acercarse con cierto peligro a la portería de Juan Soriano, que casi no había tenido que actuar en todo el partido hasta ese momento.

Tras el paso por los vestuarios, el Racing de Santander volvió al campo con otra actitud, mucho más intenso en la presión, y al Leganés le costaba más salir de su campo con el balón controlado. Los hombres de ataque del conjunto cántabro cada vez aparecían más y en la enésima conexión de la temporada entre Íñigo Vicente y Andrés Martín, el primero asistió desde la línea de fondo para que el futbolista sevillano consiguiera su noveno gol este curso para adelantar a su equipo en el marcador.

El Racing volvía a demostrar su gran pegada ante un rival que, pese a haber bajado un poco su rendimiento, posiblemente no merecía ir por debajo en el marcador. El gol fue un mazazo anímico para los madrileños y los locales incluso dispusieron de varias ocasiones para aumentar su ventaja y cerrar el partido. De hecho, cuando mejor estaba el Racing de Santander, el técnico verdiblanco, José Alberto López, pensando probablemente en la Copa del Rey, tomó una decisión arriesgada al retirar del campo al mismo tiempo a Íñigo Vicente y Andrés Martín.

El conjunto cántabro no sentenció el partido y cuando faltaban menos de diez minutos para el final, el Leganés, a balón parado, tras un saque de esquina, logró empatar con un remate de cabeza de Cisse que Andreev no fue capaz de despejar.

En los instantes finales, con tablas en el marcador, la balanza pudo decantarse para cualquiera de los dos bandos, porque en el tiempo adicional los dos equipos tuvieron la oportunidad de llevarse la victoria, con claras opciones de marcar en cada área, pero ninguno tuvo el acierto necesario y finalmente el resultado no se alteró más.

- Ficha técnica:

1 - Racing de Santander: Andreev; Mantilla, Javi Castro, Pablo Ramón, Salinas; Andrés Martín (Suleiman, min. 72), Maguette, Gustavo Puerta, Peio Canales, Íñigo Vicente (Sangalli, min. 72); Villalibre (Jermeny, min. 57).

1 - CD Leganés: Juan Soriano; Leiva (Melero, min. 70), Lalo, Ignasi Miquel, Franquesa (Óscar Plano, min. 85); Cisse, Diawara, Juan Cruz (Miguel de la Fuente, min. 85); Naim (Roberto López, min. 33), Duk y Diego (Millán, min. 70).

Goles: 1-0, min.63: Andrés Martín; 1-1, min.83: Cisse.

Árbitro: Jon Ander González (colegio vasco). Amonestó a los locales Mantilla (min.59), Pablo Ramón (min.90+1), Gustavo Puerta (min.90+1) y Jeremy (min.90+6) y a los visitantes Leiva (min.70), Franquesa (min.75) y Miguel de la Fuente (min.90+1).

Incidencias: Partido de la decimoctava jornada de LaLiga Hypermotion celebrado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 19.897 espectadores. Antes del inicio del partido, los jugadores del Racing de Santander posaron con una pancarta de la Asociación Española del Cáncer de Mama Mestastásico, con motivo del Día Mundial de esta enfermedad. EFE

