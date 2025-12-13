0-3. La Real Sociedad B incendia Riazor

A Coruña, 13 dic (EFE).- La Real Sociedad se divirtió esta noche en Riazor, donde logró su primera victoria del curso a domicilio (0-3) ante el Deportivo, que agigantó sus dudas con otra pobre actuación en un duelo en el que se estrelló contra Aitor Fraga, decisivo en el triunfo de los suyos.

Tocado por la derrota y la imagen que ofreció ante el Castellón, el Dépor necesitaba curar sus heridas con un triunfo convincente ante el único equipo que no había puntuado como visitante hasta este sábado. Además, el tropiezo del Racing ante el Leganés le ofrecía la oportunidad de acercarse al liderato.

Pero al equipo blanquiazul le falta la pegada que exhibió en noviembre, cuando suplió con la calidad individual de sus atacantes su falta de fútbol. Porque esta noche falló las ocasiones que tuvo, la más clara una de Yeremay a los quince minutos, cuando, tras driblar al portero rival, mandó fuera el balón.

Sobrepasada la media hora de juego, Aitor Fraga evitó que el Dépor se adelantase con una espectacular parada a remate de cabeza de Mario Soriano. Y en la siguiente jugada, después una pérdida de Patiño, el filial ‘txuri urdin’ golpeó al equipo de Hidalgo con un rápido contraataque culminado magistralmente por Carrera.

Los pitos reaparecieron en Riazor. Ni tan siquiera las carreras de Yeremay escondieron el bache de juego que atraviesa su equipo, que repitió la mala imagen del segundo tiempo ante el Castellón.

Al borde del descanso, Ochieng estrelló su tiro cruzado contra el lateral de la red. Otro aviso para un Dépor que salió con una marcha más en el segundo tiempo. De una gran acción individual de Yeremay nació otra ocasión deportivista, pero el cabezazo de Stoichkov salió muy centrado y Fraga no tuvo demasiados problemas.

Hidalgo movió ficha. Retiró a un centrocampista -Patiño- para meter al delantero neerlandés Zakaria Eddahchouri. Mario Soriano retrasó su posición para crear más fútbol. Suyo fue el pase que dejó solo a Mella ante Fraga, que con una espectacular mano evitó el tanto del empate. Poco después, privó al italiano Quagliata con otra gran intervención.

Eran los mejores minutos del Dépor. A la Real Sociedad B le costaba salir de su campo. Por eso, Jon Ansotegi refrescó su once con la entrada de Mikel Rodríguez y Alex Marchal. Pero un balón regalado de José Ángel Jurado dejó una autopista por el centro a Jon Balda, que sacó un espectacular latigazo para enmudecer el estadio coruñés. 0-2 y faltaban 13 minutos.

Apenas tres después, Gorka Gorosabel, que acababa de entrar en el campo, cerró el histórico triunfo del filial donostiarra en Riazor.

- Ficha técnica:

0 - Deportivo: Germán Parreño; Loureiro, Dani Barcia, Comas; Mella (Rubén, López, min.82), Patiño (Zakaria Eddahchouri, min.57), José Ángel, Quagliata (Luismi Cruz, min.73); Mario Soriano, Yeremay Hernández y Stoichkov (Mulattieri, min.72).

3 - Real Sociedad B: Fraga; Garro, Peru Rodríguez (Calderón, min.81), Kita, Balda; Astiazaran, Carbonell (Mikel Rodríguez, min.68), Aguirre, Eceizabarrena (Gorka Gorosabel, min.73); Carrera y Ochieng (Alex Marchal, min.68).

Goles: 0-1, m.35: Carrera. 0-2, m.77: Balda. 0-3, m.80: Gorka Gorosabel.

Árbitro: Alonso de Ena (comité aragonés). Mostró tarjeta amarilla a Peru Rodríguez (min.1), Carrera (min.35), Balda (min.41) y Fraga (mun.69), de la Real Sociedad B.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 18 de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio municipal de Riazor ante 19.459 espectadores. EFE

Dmg/ism