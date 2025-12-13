0-0. El Getafe y el Espanyol empatan sin goles al descanso

Getafe (Madrid), 13 dic (EFE).- El Getafe y el Espanyol empatan sin goles tras los primeros 45 minutos del choque que disputan ambos equipos en el Coliseum, correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División).

En un choque espeso, no hubo ocasiones claras. La más clara del Espanyol fue un disparo desde fuera del área de Kike García y otro para el Getafe de Mario Martín. Las dos se fueron por encima del larguero. EFE