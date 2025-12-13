0-0. El Getafe y el Espanyol empatan sin goles al descanso

Getafe (Madrid), 13 dic (EFE).- El Getafe y el Espanyol empatan sin goles tras los primeros 45 minutos del choque que disputan ambos equipos en el Coliseum, correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División).
En un choque espeso, no hubo ocasiones claras. La más clara del Espanyol fue un disparo desde fuera del área de Kike García y otro para el Getafe de Mario Martín. Las dos se fueron por encima del larguero. EFE
Últimas Noticias
El Jimbee, el Movistar y el Palma ganan y sacan billete para la Copa de España
Hecher Sosa, peleador de la UFC: "Sueño con entrar algun dia en el top 15 de la UFC"
Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva del PSOE, deja todos sus cargos en plena crisis por las denuncias de acoso
El exsenador expresó su agradecimiento al partido tras alejarse de la vida pública, en un momento en que la formación política revisa sus protocolos, ajusta procedimientos y enfrenta presiones por mayor transparencia tras nuevas denuncias internas
Trump anuncia un acuerdo de semiconductores con países de Asía Pacífico
Washington será el escenario de la cumbre Pax Silica, donde líderes de Estados Unidos, Japón, Australia, Singapur y Corea del Sur impulsarán una estrategia económica para fortalecer la inteligencia artificial y limitar la influencia de China en sectores clave
Nicolás Maduro afirma que EE.UU. se quiere "robar" el petróleo de Venezuela
Caracas responde enérgicamente luego de la incautación de un buque con crudo local, mientras crecen las tensiones diplomáticas y continúan los interrogantes sobre el paradero de la tripulación, el tratamiento legal y la protección de las exportaciones energéticas
MÁS NOTICIAS