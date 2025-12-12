Espana agencias

Yanis Ramírez y Flavio Wick no seguirán en el Horneo EÓN esta temporada

Alicante, 12 dic (EFE).- El joven extremo canario Yanis Ramírez y el portero suizo Flavio Wick, dos de los fichajes realizados por el club para su debut en la Liga Asobal, no continuarán en el equipo alicantino durante la presente temporada.

El club alicantino justifica la decisión de prescindir de ambos jugadores, sin apenas protagonismo en los últimos encuentros, para que “puedan disfrutar de más minutos en otros equipos”.

Yanis Ramírez, que procede del Balonmano Gáldar de Gran Canaria, llegó al club como una firme apuesta de futuro, ya que se trata de un jugador habitual en las convocatorias de los Hispanos juveniles.

Wick, por su parte, fue el primer fichaje del equipo alicantino tras el ascenso. El internacional helvético llegó avalado por su trayectoria en la competición de su país, pero no ha logrado adaptarse al campeonato español

El EÓN Horneo Alicante agradece a los dos jugadores, a través de una nota oficial, su “esfuerzo, trabajo e implicación” y les desea “la mayor de las suertes en sus próximos proyectos”.

El club alicantino, que ya incorporó a un nuevo entrenador, Roi Sánchez, y al jugador Javier Borragán con la temporada en marcha, ha anunciado que ya trabaja para reforzar ambas posiciones para el resto de lo que queda de curso. EFE

pvb sm/jpd

