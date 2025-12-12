Espana agencias

Wall Street termina la semana en rojo y las tecnológicas hacen caer al Nasdaq un 1,6 %

Nueva York, 12 dic (EFECOM).- Wall Street cerró este viernes en rojo y el índice Nasdaq perdió un 1,6 % en la semana, lastrado por la caída de los valores tecnológicos.

Los operadores abandonaron las acciones de este sector y están apostando por compañías que pueden beneficiarse de un mayor crecimiento económico en EE.UU. tras el nuevo recorte de tipos de la Reserva Federal (Fed), según medios especializados.

Esta decisión también está apoyada por los decepcionantes resultados de Oracle publicados esta semana, en un contexto en que los operadores temen que se produzca una burbuja de la inteligencia artificial (IA).

Sus acciones caían un 4 % al término de la sesión.

A esto se suma la bajada de la empresa Broadcom en un 11 %, pese a que superó las expectativas de Wall Street con sus resultados del cuarto trimestre, divulgados ayer, en los que anticipó el doble de ventas en sus chips de IA para los próximos tres meses.

Según The Wall Street Journal, su caída se debe, en parte, a las dudas de los analistas sobre sus previsiones de ventas, su cartera de pedidos y los márgenes que prevé para el futuro.

La decisión de los inversores de optar por otras acciones más allá de las tecnológicas se reflejó también en Nvidia (-3 %), AMD (-4,8 %), Micron (-6,7 %) y Palantir (-2 %).

El selectivo S&P 500, donde también cotizan múltiples empresas de este sector, perdió un 0,6 % en la semana, mientras que el índice Dow Jones, principal indicador de Wall Street, ganó un 1,5 %.

Al toque de campana, sin embargo, los tres índices cerraban en rojo: el Dow perdía un 0,5 %, hasta 48.458 puntos; el S&P 500 un 1,07 %, hasta 6.827 unidades, y el Nasdaq un 1,69 %, hasta 23.195 enteros.

Esta semana el foco del mercado ha estado puesto en la reunión de la Fed, que cumplió las expectativas y anunció un nuevo recorte de tipos, dejando el referencial en una horquilla entre el 3,5 % y el 3,75 %.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó este viernes un 0,28 %, hasta 57,44 dólares el barril, mientras los inversores temen una posible interrupción del suministro de crudo venezolano y permanecen atentos a las conversaciones para lograr un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. EFECOM

