Viento, lluvia y oleaje por la borrasca Emilia, que sacudirá Canarias y el sur peninsular

Madrid, 12 dic (EFE).- Un temporal de viento, oleaje y precipitaciones intensas sacudirá Canarias y el suroeste peninsular en las próximas horas a causa de la borrasca Emilia, que se situará entre el golfo de Cádiz y el archipiélago canario entre este mediodía y el domingo, con su punto álgido mañana, dejando olas de hasta 7 metros.

"Acercarse al mar es peligroso", advierte hoy la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la red social X.

Este viernes la borrasca Emilia está dejando ya en Canarias viento fuerte, lluvia intensa, en el caso de Tenerife, y olas en el archipiélago de 5-6 metros, que mañana podrían alcanzar hasta 7 metros de altura, según la autoridad meteorológica.

También Galicia está hoy con riesgo importante por fenómenos costeros, y las olas podrán superar los 6 metros.

El temporal por la borrasca Emilia afectará en las próximas horas también al suroeste del país, con "lluvias muy fuertes y persistentes" en el área del Estrecho y la ciudad autónoma de Ceuta.

Este viernes dichos territorios están de hecho en nivel de riesgo importante, color naranja, por lluvias que podrán acumular más de 100 litros por metro cuadrado en doce horas.

Asimismo, está bajo alerta hoy la costa de Granada, Málaga y Almería, en Andalucía, por temporal marítimo, pero en nivel amarillo, inferior al anterior, con riesgo para ciertas actividades, al igual que el norte peninsular: el litoral asturiano, cántabro y vasco.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha alertado del tiempo adverso de acuerdo a las predicciones meteorológicas, tras lanzar una serie de recomendaciones a la población para tomar medidas de precaución y protegerse.

Entre otras, insta a ser precavido al volante y evitar zonas con gran cantidad de agua, no atravesar tramos inundados, localizar puntos altos para refugiarse en caso de riesgo o alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas.

También por su parte, la Aemet viene advirtiendo en las últimas horas de la situación. Es posible "la caída de ramas y objetos", el mar puede "arrastrar a personas en espigones, playas o acantilados".

Es posible, además, que en algunas zonas se produzcan "inundaciones y crecidas" de ríos, según la autoridad meteorológica.

De acuerdo a sus predicciones, el día álgido del episodio de tiempo adverso en Canarias será mañana.

Las rachas serán muy fuertes de viento de componente norte, que podrán superar los 90 kilómetros por hora en zonas altas y cumbres de las islas montañosas.

También se prevén chubascos fuertes, que podrán ir acompañados de granizo y tormenta.

Estos fenómenos afectarán principalmente al norte de las islas montañosas, a excepción de El Hierro, donde los acumulados superarán los 60 mm/12 horas, advierte Protección Civil en un comunicado.

Las precipitaciones más intensas se producirán durante la madrugada y la primera mitad del sábado en las islas orientales, y a partir del mediodía en las occidentales. En cumbres de Gran Canaria, Tenerife y La Palma estas precipitaciones serán en forma de nieve.

También se prevé fuerte oleaje en todas las zonas marítimas de Canarias, especialmente el sábado con viento fuerza 8 y mar combinada en torno a los 6 metros.

Asimismo, la borrasca Emilia causará hasta el sábado precipitaciones localmente fuertes y persistentes en el suroeste peninsular, incluso muy fuertes en el área del Estrecho, así como viento fuerte y temporal marítimo en los litorales del mar de Alborán.

Es probable que a partir del domingo la situación mejore en Canarias, dándose por finalizado el episodio, y aunque se prevé que en el suroeste peninsular también mejore el tiempo, es posible que precipitaciones intensas pudieran extenderse hacia el sureste y este de la península.

Las primeras previsiones apuntan a que la próxima semana estará marcada por la influencia de las bajas presiones, que provocarán lluvias en la mayor parte de la península y Baleares.

Está previsto además para esos días que las temperaturas sean, en general, más altas de lo habitual para la época.

No obstante, a partir del martes se espera un descenso térmico y heladas nocturnas en zonas del centro y sur peninsular. EFE

