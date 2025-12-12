Unai Sordo (CCOO) pide no generalizar que en España "la corrupción campa a sus anchas"

Málaga, 12 dic (EFECOM).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha abogado este viernes por "no generalizar" la idea de que en España "la corrupción campa a sus anchas" aunque cree que hay que ser "muy exigentes" en la depuración de responsabilidades.

Sordo, que participa en una asamblea de delegados en Málaga, ha optado por "dimensionar correctamente lo que está ocurriendo" con los supuestos casos de corrupción que se suceden y ha defendido que en España "la gran mayoría" de administraciones, empresas, operadores políticos, sindicatos e incluso empresariales "no transitan por caminos de corrupción".

En su opinión, es necesario evitar esa "sensación generalizada de que todo el mundo roba", porque "no es cierto" y favorece "la antipolítica", pero también hay que exigir responsabilidades, penales y "llegado el caso políticas".

Soro ha añadido que hay que investigar todos los casos, tener "prudencia" para comprender "todo lo que está ocurriendo" y analizarlo, dejando que "se sustancien" los procesos judiciales y cuando haya sentencias "actuar con absoluta contundencia" ante cualquier caso de corrupción, "venga de donde venga". EFECOM