UBS alcanza su máximo en Bolsa desde 2008, tras rumores de un acuerdo sobre fondos propios

Ginebra, 12 dic (EFECOM).- Las acciones de UBS, el mayor banco de Suiza, superaron en algunos momentos de la jornada bursátil la barrera de los 35 francos (37 euros), marcando valores máximos desde la crisis financiera de 2008, ante rumores de que el Gobierno suizo podría ceder en sus exigencias sobre fondos propios que el establecimiento debe mantener.

Parlamentarios de los partidos conservador y liberal (también en el Gobierno) habrían propuesto rebajar el nivel exigido por las autoridades, permitiendo sus emisiones de créditos AT1 (emitidos por una entidad para tener un colchón adicional de capital) puedan considerarse como parte de esos fondos propios, a lo que UBS habría reaccionado de manera positiva, según medios de prensa suizos.

Las tensiones entre el gobierno y el banco se iniciaron cuando el primero lanzó un plan para aumentar los fondos de reserva que cada banco debía conservar para cubrir pérdidas en situaciones de crisis aguda y evitar que se repitan situaciones como las que llevaron en 2023 a la caída de Credit Suisse, en ese momento considerado el segundo establecimiento financiero más poderoso de Suiza.

Para evitar su quiebra, el gobierno federal promovió su compra por parte de UBS, en condiciones muy favorables para este último.

Tras esa operación se exigió a UBS que cubriera el 100 % del capital de sus filiales extranjeras (y no sólo el 60 % como hasta ahora) con fondos propios, lo que en la práctica supondría para el banco aumentar en 26.000 millones de francos (27.800 millones de euros) esos fondos, algo que ha considerado excesivo.

UBS alega que esas obligaciones pondrían en desventaja a la entidad con respecto a otras en Europa y Estados Unidos con menos obligaciones de fondos propios.

El volumen de operaciones total de UBS equivale al doble del PIB del país centroeuropeo, cuyas autoridades temen que una hipotética crisis de la entidad (dado su gran tamaño relativo) pueda arrastrar a la economía en su conjunto, cuya imagen ya se vio muy perjudicada por la caída de Credit Suisse.

Las tensiones entre UBS y el gobierno han alimentado rumores de que la primera podría abandonar Suiza y fija su sede global en Estados Unidos, algo que sus directivos han negado públicamente, aunque ello no ha reducido el temor en el país a perder su mayor entidad bancaria.

UBS se encuentra todavía en el proceso de reestructuración derivado de su adquisición de Credit Suisse, que dio lugar a una plantilla de 120.000 empleados, de los cuales se han reducido unos 10.000 puestos.

Los analistas prevén que en los próximos años se recortarán al menos 10.000 puestos adicionales. EFECOM