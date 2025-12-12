Tres fallecidos y dos heridos en un accidente en la A-66 a la altura de Guillena (Sevilla)

(Actualiza la NA5346 con más detalles del accidente de tráfico)

Sevilla, 12 dic (EFE).- Tres personas han fallecido y otras dos han resultado heridas en un accidente de tráfico múltiple que se ha producido a las 14:00 horas de este viernes en la autopista A-66 a su paso por el término municipal de Guillena (Sevilla), lo que ha provocado además el corte de la vía en ese punto.

La Guardia Civil ha informado a EFE de que en el accidente se han visto implicados tres vehículos, de los que dos son camiones.

Emergencias 112 ha señalado a EFE que las primeras personas que alertaron indicaron que se había producido una colisión con dos camiones y un turismo, que quedó destrozado entre los anteriores, uno de los cuales había además volcado en la calzada.

Fueron movilizados miembros de la Guardia Civil de Tráfico, servicios sanitarios, bomberos de la Diputación y personal de mantenimiento de la vía y una grúa de gran tonelaje.

Los sanitarios desplazaron un helicóptero para intentar evacuar a los afectados con rapidez, aunque no ha sido posible salvar la vida de tres personas, mientras que otras dos heridas leves sí han sido evacuadas al Hospital Virgen Macarena.

El suceso ha provocado cortes de tráfico en el kilómetro 796 de la citada autopista sentido Sevilla, justo en la salida de la localidad sevillana hacía esta vía, con más de tres kilómetros de retenciones, aunque se ha habilitado un desvío a la altura del kilómetro 797, en el término municipal de Gerena.

Fuentes cercanas a la investigación de este siniestro han indicado a EFE que se baraja como principal hipótesis una posible distracción del conductor de uno de los camiones implicados.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Guillena señalaron que todavía se desconoce si los fallecidos tienen relación con la localidad y tampoco se han confirmado las edades de las tres personas muertas ni en qué vehículos viajaban. EFE

