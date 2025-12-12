Toni Bou se impone en la primera jornada en Ponte di Legno y amplía su ventaja

Redacción Deportes, 12 dic (EFE).- El español Toni Bou (Montesa) ha aumentado su ventaja como líder del Mundial de X-Trial (bajo techo) al imponerse este viernes en la primera jornada de la cuarta cita, que se disputa en la localidad italiana de Ponte di Legno.

Bou, 38 veces campeón mundial (19 al aire libre y 19 en pista cubierta), sumó una victoria más a su extenso palmarés, esta vez por delante de sus compatriotas Gabriel Marcelli (Montesa) y Jaime Busto (GasGas) y el británico Harry Hemingway (Beta).

El catalán ya dio muestras de su superioridad al ganar primero la Q1 y la superpole. En la final dio muestras de su clase para sumar su tercera victoria en cuatro pruebas.

Bou suma 75 puntos, 18 más que Marcellli y 19 de margen sobre Busto, ganador en Saint-Denis/Isla Reunión de la única cita que dejó escapar el líder. Hemingway es cuarto con 26.

Este sábado, segunda jornada del X-Trial de Ponte di Legno. EFE