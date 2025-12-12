Tomé, acusado de acoso, cesa de presidente de la Diputación de Lugo pero retiene su escaño

(Actualiza la NA5271 con el contenido de una carta que acompaña a la renuncia)

Lugo, 12 dic (EFE).- El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, quien tras ser denunciado por acoso sexual pidió la baja cautelar como militante del PSOE, ha formalizado este viernes su renuncia al cargo pero sin entregar su acta, como le exige el PSdeG y pide el BNG, socio de gobierno en la institución, y sin aceptar los hechos.

En la comparecencia en la que anunció que dejaba este puesto avisó de la intención de conservar su escaño y pasar a ser un diputado no adscrito, de modo que, si nada cambia, previsiblemente participará en la votación que se desarrolle para escoger a su relevo al frente del organismo provincial.

Su posicionamiento puede resultar decisivo, dado que el bipartito se mantiene solamente por un diputado de diferencia con respecto al Partido Popular.

En la carta que acompaña a su dimisión, facilitada a los medios de comunicación, Tomé indica que a renuncia que hoy ha formalizado "no implica, en absoluto, reconocimiento de responsabilidad administrativa, ética o penal, al no concurrir en mi persona ninguna conducta constitutiva de reproche ético" y mucho menos "ilícito alguno".

Cuenta que se siente en una "absoluta indefensión" por "la utilización de insinuaciones, suposiciones y falsas acusaciones de origen desconocido", las cuales niega, para, a renglón seguido, mantener la "firme determinación" de conservar su acta, que no debe verse "condicionada" por manifestaciones "falsas y absolutamente carentes de fundamento".

Tras el trámite de dimisión, se pone en marcha el mecanismo que establece el Reglamento Orgánico de la Diputación de Lugo para proceder a su relevo.

Para empezar, su cese "unipersonal", señala la nota enviada a la prensa, debe ser aceptado por el pleno, en una sesión que se va a celebrar el martes 30 de diciembre.

A partir de entonces, la Presidencia de la Diputación quedará “formalmente vacante”.

Hasta ese momento, por lo tanto, José Tomé seguirá ejerciendo como presidente en funciones, de acuerdo con lo “legalmente establecido”.

A partir de esa fecha, del 30 de diciembre, será el vicepresidente provincial, Efrén Castro -del BNG-, quien asuma “la totalidad de las funciones hasta el día en el que la corporación elija a un nuevo presidente o presidenta”.

El pleno extraordinario para la elección será el miércoles 14 de enero a las 12:00 horas.

José Tomé continuará ejerciendo sus funciones como diputado provincial, reflejan el escrito y la misiva, dado que el Reglamento Orgánico permite “la renuncia al cargo de presidente sin pérdida de la condición de miembro de la corporación”.

Fuentes socialistas han indicado a EFE que una de las personas que se perfila para asumir la Presidencia de la Diputación es la alcaldesa de Burela, Carmela López.

Los miembros del grupo provincial del BNG no han asistido este viernes a la reunión semanal de la junta de gobierno de la Diputación de Lugo, presidida todavía por José Tomé, y celebrada antes de la comunicación formal de su salida.

Ante los medios de comunicación, a las puertas del Pazo de San Marcos -sede de la Diputación de Lugo-, ha comparecido el vicepresidente de la institución provincial, Efrén Castro, para reafirmar la postura del Bloque con respecto a la situación que han generado las denuncias por acoso sexual a José Tomé.

“Se está celebrando ahora mismo una junta de gobierno que, a pesar de haber anunciado su dimisión, está presidiendo José Tomé. Como es evidente, el BNG no está participando”, ha dicho a la prensa Efrén Castro.

“Nosotros lo que le pedimos al Partido Socialista es que deje este sinsentido, que oficialice la renuncia y que convoque un pleno extraordinario lo antes posible, que perfectamente podría ser este lunes, según el reglamento”, ha añadido.

Se trata de “no alargar este dislate”, ha expuesto. A su juicio, “hay que ver lo qué pasó, apoyar a las víctimas y, políticamente, dar los pasos que hay que dar. No quedarse en este impasse, que creo que nos perjudica a todos y que, claramente, perjudica a esta institución”.

“Es la exigencia que, desde el grupo provincial del BNG le hacemos al Partido Socialista”, concluyó.

De la junta de gobierno provincial también se ausentó uno de los críticos con Tomé, el alcalde socialista de Castroverde, José María Arias, según comunicó él mismo a los reporteros. EFE

