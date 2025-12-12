Temas del día de EFE Economía del viernes 12 de diciembre de 2025 (13:20 horas)

ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - La inflación se moderó una décima en noviembre, hasta el 3 % interanual, por el abaratamiento de la electricidad, mientras que los precios de los alimentos aumentaron cuatro décimas, hasta el 2,8 %, por la subida de aceites y grasas, leche, queso y huevos, según el cálculo definitivo publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

- Los precios subieron en noviembre en todas las comunidades salvo Baleares y Andalucía. (Texto enviado a las 9:56 horas)

SALARIO MÍNIMO

Madrid - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que intentará pactar con patronal y sindicatos la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026, un tema en el que ha pedido a los agentes sociales "estar a la altura".

TALGO VENTA

Madrid - La Junta Extraordinaria de Accionistas de Talgo debe ratificar este viernes la operación de entrada en el capital del consorcio liderado por Sidenor y de la SEPI, que pone fin a un proceso de casi dos años con varios candidatos en la operación de compra.

VIVIENDA DESAHUCIOS

Madrid - El número de lanzamientos -desalojo forzoso de una vivienda o desahucio- iniciados en el tercer trimestre de 2025 se redujo un 4,8 %, hasta los 5.053 procesos, si bien las ejecuciones hipotecarias crecieron un 28,5 %, según los datos publicados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los concursos de acreedores se disparan un 35,9 % por la subida de los de personas físicas.

UE FINANZAS

Bruselas - Los países de la Unión Europea acordaron este viernes imponer una tasa de tres euros a partir del 1 de julio de 2026 a los paquetes de menos de 150 euros que llegan al bloque, sobre todo desde China a través de comercios en línea como Temu o Shein, según varias fuentes europeas.

UE PESCA

Bruselas - Los ministros de Pesca de la Unión Europea continúan este viernes negociando las posibilidades pesqueras de 2026 en aguas del Atlántico y los días de pesca en el Mediterráneo, tras una primera jornada que concluyó con una propuesta de compromiso que contiene "muy pocos avances" para España, que considera que "todo sigue muy abierto".

AUTOMOCIÓN SEAT

Barcelona - La planta de Seat en Martorell (Barcelona) ha arrancado la producción de las nuevas versiones de los modelos Ibiza y Arona, dos de los más icónicos de la marca, que se prevé lleguen al mercado en enero de 2026.

ITALIA HUELGA

Roma - Italia vive este viernes una jornada de huelga general convocada por el principal sindicato en protesta contra el proyecto de los Presupuestos Generales de 2026 del Gobierno de Giorgia Meloni.

MERCADOS COYUNTURA

Madrid - La bolsa española podría terminar su tercera semana consecutiva al alza con una subida superior al 1 % después de registrar máximos históricos tras el recorte de los tipos de interés en Estados Unidos.

EFECOM

