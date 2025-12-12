Temas del día de EFE Economía del sábado 13 de diciembre de 2025

SALARIO MÍNIMO

Madrid - El Ministerio de Trabajo mantiene su intención de transponer la directiva europea de salarios mínimos por real decreto, sin la convalidación del Congreso, lo que le supondrá otro frente abierto con la patronal que impugnará cualquier cambio que no tenga rango de ley.

UE PESCA

Madrid - Las organizaciones pesqueras españolas esperan el desenlace del Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE), que durante dos días ha negociado en Bruselas las cuotas de pesca para 2026, con la limitación de días en el mar Mediterráneo como la principal dificultad para España.

CAFÉ PRECIOS

Madrid - Tras la subida del precio del café en un 30 % el último año, el sector en España confía en el tirón de la demanda, mayor previsión en el suministro, el ajuste de sus márgenes y la adaptación a los nuevos gustos para mantener su crecimiento.

CRISIS VIVIENDA

Madrid - La nueva empresa pública de vivienda y suelo, la recién bautizada como Casa 47, ha echado a andar esta semana una vez aprobada la transformación de la antigua Sepes y, bajo la presidencia de Leire Iglesias, se prevé con ella una inversión de 13.000 millones de euros en diez años.

AGENDA INFORMATIVA:

La Habana.- CUBA ECONOMÍA.- Se celebra el pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) donde se deciden las medidas que a los días se llevan a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral) para su ratificación (generalmente por unanimidad). (Texto)

00:30h.- La Habana.- CUBA ECONOMÍA.- Publicación de los resultados del Primer Estudio del Clima Empresarial para Mipymes en Cuba, una encuesta independiente e inédita sobre la situación, problemas y perspectivas del incipiente sector no estatal en el país socialista. (Texto)

05:00h.- Changchun (China).- CHINA ESPAÑA.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible español, Óscar Puente, visita la ciudad nororiental china de Changchun y las instalaciones del fabricante de material rodante CRRC Changchun Railway Vehicles, en el marco de su visita al gigante asiático.

