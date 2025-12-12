Espana agencias

Telecable y Vila-sana pugnan por el liderato; Manlleu y Palau buscan su primer triunfo

Barcelona, 12 dic (EFE).- El Telecable y el Vila-sana Coop d'Ivars pugnarán este sábado (19:15 CET) por el liderato en solitario del Grupo A de la Liga de Campeones en una segunda jornada en la que el Martinelia Manlleu y el Generali Palau se medirán (17:00 CET) en busca de su primera victoria en el Grupo B.

Así, la 'Champions' más española, que reúne seis equipos españoles de los ocho participantes, cuatro de ellos catalanes, vivirá un choque de trenes entre dos de los aspirantes a suceder al Palau por la gloria continental.

Con ambos equipos igualados a tres puntos al frente de su grupo, es el Vila-sana el que ocupa la primera posición gracias al 'goal-average' general, tras imponerse de manera contundente al Trissino italiano (7-0) en una puesta en escena inmejorable para su ambicioso proyecto.

El cuadro ilerdense desatascó el partido en la segunda mitad, gracias al protagonismo de Elsa Salvanyà y Aina Florenza, campeonas de Europa con la selección española, que se combinaron para marcar tres y cuatro goles respectivamente, justificando así la gran apuesta por sus fichajes durante el mercado estival.

Las máximas goleadoras del Vila-sana en la OK Liga Iberdrola –con 20 y 12 tantos– serán la principal arma ofensiva para intentar sumar los tres puntos frente al Telecable, que debutó con un trabajado triunfo ante el Cerdanyola (0-2).

El cuadro asturiano, junto al Voltregà el equipo más laureado del continente con seis títulos, se apoyará en su experiencia y oficio, que marcaron la diferencia en el pabellón de Can Xarau, para intentar frenar al conjunto ilerdense, que logró la victoria más amplia en la primera jornada.

El Cerdanyola, que plantó cara al subcampeón de Europa durante buena parte del encuentro, deberá trasladar esos momentos de buen juego y empuje a su enfrentamiento ante el Trissino italiano (20:30 CET).

Se trata de un choque vital para no quedarse descolgado desde el inicio en una fase de grupos que, con seis jornadas y la clasificación para la Final a Cuatro de los dos mejores equipos de cada grupo, ofrece un margen de error mínimo.

También en el Grupo B, el Manlleu buscará estrenar su casillero ante el Palau, tras caer en su estreno ante el Benfica portugués (5-3) en un partido en el que llevó al límite al conjunto luso, que, liderado por las españolas Sara Roces y Aimee Blackman, impuso su pegada para llevarse los tres puntos.

El único equipo no español que disputó la última Final a Cuatro visita ahora al Esneca Fraga (19:00 CET), que rescató un punto en los últimos minutos ante el Palau (2-2) en el enfrentamiento entre los dos últimos campeones de la ‘Champions’. EFE

avm/fa/jpd

