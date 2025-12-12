Tebas se reunirá con su homólogo de la Liga Portugal para reforzar colaboración

Lisboa, 12 dic (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se reunirá el próximo martes con su homólogo de la Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, en Oporto para reforzar el protocolo de colaboración que ya existe entre ambas, informó este viernes la Liga portuguesa.

En un comunicado compartido por la Liga Portugal en su página web se detalló que la reunión entre Tebas y Teixeira buscará fortalecer el pacto "con entendimientos comunes y cooperación" en temas como la seguridad o la lucha contra la piratería.

La manipulación de resultados, la elaboración de contenidos y las redes sociales serán otros de los aspectos que abordarán ambos.

El protocolo entre LaLiga y la Liga Portugal se remonta a 2017 y contempla el intercambio de información, una mayor colaboración en diversas materias y el asesoramiento de la competición española a su homóloga lusa en cuestiones como la transparencia financiera.

Además, en 2022, la entidad que gestiona el campeonato portugués firmó un acuerdo con la filial tecnológica de LaLiga, Sportian, para que esta compartiera conocimientos con el fin de fortalecer su presencia digital. EFE