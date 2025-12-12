Espana agencias

Simeone podría repetir once ante el Valencia con Julián Alvarez y Sorloth en ataque

Majadahonda (Madrid9, 12 dic (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, previsiblemente repetirá once en el partido de este sábado contra el Valencia, con Julián Alvarez y Alexander Sorloth en el ataque, al igual que el pasado martes en la victoria por 2-3 contra el PSV Eindhoven en la sexta jornada de la Liga de Campeones.

Si es así, tal y como apuntan los ejercicios de la sesión previa de este viernes, Jan Oblak ocupará la portería, con Nahuel Molina, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Nico González, en el medio campo; y Alexander Sorloth y Julián Alvarez, en el ataque, tres días después de vencer al PSV.

El técnico argentino sólo recupera un futbolista, Clement Lenglet, respecto al encuentro del pasado martes, en el que fue baja por una contractura, aunque inicialmente empezaría en el banquillo ante el Valencia, en el que seguiría Robin Le Normand, que no ha jugado de inicio ninguno de los dos encuentros desde su recuperación de una lesión.

Álex Baena, José María Giménez y Marcos Llorente continúan de baja por sendas lesiones musculares sufridas hace una semana y media, en el caso de los dos primeros, y hace tres semanas, en el caso del lateral internacional español. EFE

