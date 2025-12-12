Sergio Francisco, tras una nueva derrota de la Real: "Ha sido muy duro"

San Sebastián, 12 dic (EFE).- Sergio Francisco, entrenador de la Real Sociedad, ha confesado este viernes que la derrota ante el Girona ha sido “muy dura”.

“Sigo siendo el entrenador de la Real, y me veo dentro”, ha indicado el técnico irundarra al ser cuestionado por su continuidad. “El equipo ha hecho 60 minutos muy buenos, pero nos ha faltado energía al final. Me considero el máximo responsable de esta situación”, ha analizado.

Los donostiarras empezaron ganando el partido con un gol de Guedes a los 34 minutos, pero en la segunda parte fue “muy superado” por el Girona. “Hemos conseguido lo más complicado que era ponerlos por delante, pero en la segunda parte nos ha faltado energía”, ha analizado.

La Real suma 16 puntos en las primeras 16 jornadas, un bagaje muy pobre para un equipo que se le presupone estar peleando por los puestos europeos. “Es una realidad que tenemos que afrontar”, ha indicado.

A pesar de ello, el entrenador ha admitido que el equipo le traslada que “está vivo y tiene fuerza”. Tiene claro que el equipo es “frágil” y les está costando ser “más constantes” en los peores momentos.

“Desde la derrota ante el Villarreal en el descuento nos está costando darle la vuelta a la situación”, ha manifestado el de Irun. Igor Zubeldia, capitán en este partido, ha admitido que el equipo “ha hecho el ridículo”, algo que no comparte el entrenador.

En cuanto a Barrenetxea, cambiado al descanso por molestias en el tobillo derecho, ha indicado que “está bastante tocado”. En cambio, Guedes tiene solo “un golpe”. EFE

