Sen Senra se consagra en Coruña con el cierre de más de dos horas de su Última Misa

José Carlos Rodríguez

A Coruña, 12 dic (EFE).- Sen Senra se ha consagrado este viernes en el Coliseum de Coruña con el cierre de su gira 'PO2054AZ. La última misa', una propuesta ambiciosa de más de dos horas con la que el gallego ha realizado un viaje interior a sus orígenes y ha demostrado que trasciende la simple etiqueta de cantante y que si no es algo mejor es, al menos, algo diferente.

Miles de personas han coreado en el Coliseum de A Coruña cada una de las más de treinta canciones que Sen Senra ha entonado en un concierto inolvidable para muchos, en el que el artista ha interpretado su última obra al completo, con dos cambios de escenarios, tres cambios de vestuario y un único protagonista, Christian Senra, que se ha comido el escenario en su viaje a sus orígenes.

Senra ha escenificado su recorrido artístico y vital en tres actos, los mismos en los que se divide su álbum 'PO2054AZ', con el que el gallego ha vuelto a sus raíces y cuyo título rinde homenaje a la matrícula de un Peugeot 205 que perteneció a su padre.

Tras la acogida razonable de 'Corazón Cromado' y 'Sensaciones', el artista regresa a su Galicia natal con un triple álbum que ha sido varias veces ovacionado, tanto en los temas más acústicos como en los más bailables, en los que Senra ha optado por rodearse de un grupo de bailarines, una puesta en escena cuidada y algunas colaboraciones.

En 2023 Senra lanzó el Volumen I, con el que ha arrancado el concierto en el Coliseum, repleto de fans que no dudaban de que esta sería una noche especial para el gallego, ya que es la única cita de su último trabajo musical en la que juega en casa.

El single 'No quiero ser un cantante' ha vuelto a sonar años después, un tema que marcó sin duda su carrera musical.

Le han seguido 'Está sexy', 'Blue Jeans', 'Eses gatos'- que el público ha coreado con energía- y 'Familia', que ha entonado junto a la maestría habitual de Pepe Habichuela a la guitarra.

Tras el Acto I 'El origen', le ha seguido el segundo acto, con el sobrenombre de 'El emigrante', en el que la escenografía se ha transformado por completo para recrear la habitación del artista, con un ambiente más cálido e íntimo.

Un vídeo con imágenes de Senra y un audio de su abuela en el que se percibe el ascenso musical del cantante han dado paso a temas como 'New me', 'Entrelazados' -incluso a capela- y 'Hermosa casualidad', canción que le conecta con Aitana, una de las artistas pop más reconocidas del momento.

El público ha alzado los brazos hacia cada uno de los lados del Coliseum e incluso ha encendido las linternas de sus teléfonos en canciones como 'Meu amore'. Tampoco han faltado los bailes a ritmo de funk de 'Llorando x1' o los saltos en 'No se preocupe'.

Con el tercer volumen de 'PO2054AZ', Sen Senra ha demostrado sus dotes acústicas, lanzándose a los acordes de la guitarra en temas como 'Idea local' o 'Romeo', con los que el escenario volvió a transformarse.

'Perfecto' fue el culmen de un concierto que aunque giró en torno a su último álbum, no olvidó éxitos como 'Ya no te hago falta', tras el cual el cantante se dirigió al público.

"Gracias por todo Coruña. Esta trilogía me ha cambiado la vida y la forma de ver el mundo. Todo tiene que ver con esta tierra, con mi tierra, Galicia. Espero que os acompañe por los siglos de los siglos. Seguiremos plantando semilla", ha expresado.

'Padiante', su himno gallego, introdujo una traca final a la que siguieron las melodías de 'La belleza', 'PO2054AZ' y 'Hasta el fondo'. Por los siglos de los siglos. Amén. EFE

(foto)

