Seat da un paso adelante en la electrificación con el arranque de la planta de baterías

(Martorell) Barcelona, 12 dic (EFECOM).- La empresa automovilística Seat ha inaugurado este viernes su planta de ensamblaje de baterías en Martorell (Barcelona), unas instalaciones que han supuesto una inversión de 300 millones de euros y que suponen un "punto de inflexión" para la compañía en su estrategia de electrificación.

El consejero delegado de Seat, Markus Haupt, ha destacado que la compañía vive un momento histórico durante una ceremonia a la que han asistido el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; y la secretaria general de CCOO de Cataluña, Belén López, entre otras personalidades.

"La inauguración de este taller de ensamblaje de baterías es un punto de inflexión en la historia de nuestra compañía", ha afirmado Haupt.

Las nuevas instalaciones, de 64.000 metros cuadrados, tienen capacidad para ensamblar un sistema de batería cada 45 segundos, lo que se traduce en 1.200 al día y 300.000 anuales, según cifras de Seat.

La intención es alcanzar una capacidad máxima de producción de 600.000 vehículos al año, 300.000 de los cuales podrían ser eléctricos.

Haupt considera la apertura de la nueva planta como la materialización de "unos sueños proyectados hace años": "Sí, fuimos ambiciosos. Y sí, han sido años de trabajo intenso y no siempre ha sido fácil".

La planta de ensamblaje de baterías es un paso "muy importante" para la "transformación" de Seat en Martorell, un proceso iniciado hace cuatro años con una apuesta del Grupo Volkswagen y sus socios en el proyecto de hasta 10.000 millones de euros "para convertir España en un 'hub' de electromovilidad", ha dicho.

"Ya cerrando este intenso 2025, podemos decir que nuestras instalaciones están prácticamente listas para la producción de vehículos eléctricos, para el proyecto del coche eléctrico urbano", ha señalado Haupt.

La nueva planta abastecerá de baterías a los modelos eléctricos que se producirán aquí a partir de 2026: el Cupra Raval, primero, y el Volkswagen ID, algo después. Los sistemas de batería se trasladarán desde la fábrica de baterías al taller de montaje a través de un puente de 600 metros y de forma automatizada.

En su discurso, Hereu ha pedido a Seat -y al conjunto del Grupo Volkswagen- que "haga llegar la movilidad eléctrica a millones de hogares europeos" porque "ahora lo que toca es democratizar" el acceso al vehículo eléctrico y sostenible.

Ha recordado que el Seat 600, lanzado en 1957, fue "un hito en la democratización" del mercado automovilístico, lo que "transformó y modernizó" las sociedades catalana y española.

El ministro, que ha mostrado la "enorme satisfacción" que supone para el Gobierno la inauguración de esta planta de baterías, se ha congratulado de que este 2025 "lleno de retos" haya sido "un buen año en España" para la movilidad eléctrica.

En este sentido, ha mencionado el nuevo Plan España Auto 2030, una hoja de ruta quinquenal fruto de la colaboración entre el ejecutivo central y los fabricantes que se presentó el pasado 3 de diciembre.

Sobre esta estrategia, Haupt ha agradecido que, desde la Moncloa, se hayan escuchado las "peticiones" de Seat, "que no han sido pocas", aunque ha avisado de que hay "mucho trabajo que hacer" en materia de electrificación de la movilidad.

El presidente de la Generalitat ha sostenido que la nueva planta de ensamblaje de baterías es un "proyecto de país" y ha reiterado la voluntad de Cataluña de "liderar la apuesta eléctrica europea".

"Créanme y no exagero si les digo que en cada batería de esta planta está la esperanza del proyecto común europeo", ha apuntado.

Illa también ha dado las gracias al consejero delegado de Seat por la "confianza renovada" en Cataluña y su apuesta por la movilidad sostenible, y ha subrayado la necesidad de "continuar remando" contra el cambio climático.

Ha compartido con Hereu la necesidad de "democratizar" el acceso al vehículo eléctrico y, si bien ha reconocido que "aún se tiene que hacer mucho más", "los datos dicen que, a día de hoy, se va por el buen camino".

En declaraciones a los medios posteriores a la ceremonia, Álvarez ha advertido de que, pese a la "enhorabuena" por la inauguración de la nueva planta, "quedan muchas cuestiones" pendientes en materia de movilidad eléctrica, como la implantación de puntos de recarga.

"Continúan siendo una asignatura pendiente en nuestro país y las administraciones tienen que espabilarse", ha urgido, hasta lograr una España "plenamente actualizada" para los vehículos eléctricos. EFECOM

