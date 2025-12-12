Espana agencias

Sateliot incorporará a Meritxell Batet en su consejo de administración como independiente

Barcelona, 12 dic (EFECOM).- El consejo de administración del operador de telecomunicaciones satelitales Sateliot propondrá el nombramiento como consejera independiente de Meritxell Batet, que fue ministra del PSOE y presidenta del Congreso de los Diputados en la anterior legislatura.

La propuesta se presentará ante la junta general de accionistas de la compañía, que se celebrará la última semana del año, según ha asegurado Sateliot este viernes en un comunicado.

La presencia de Batet en el consejo de administración contribuirá, según ha destacado la compañía, al "fortalecimiento de los principios de transparencia, rigor institucional e independencia en la toma de decisiones".

Licenciada en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra, Batet "aporta un perfil con capacidad de análisis geoestratégico, institucional y académico de alto nivel", ya que fue ministra de Política Territorial y Función Pública (2018–2019) y presidenta del Congreso de los Diputados (2019–2023).

Además, Sateliot valora su experiencia en gobierno corporativo en el sector privado como consejera independiente de Ebro Foods.

El consejero delegado de Sateliot, Jaume Sanpera, ha asegurado que "la experiencia de Meritxell Batet aporta conocimiento regulatorio, capacidad de diálogo público‑privado y visión estratégica".

El consejo de administración también ha tomado conocimiento de la designación de José María García Orois como observador del consejo en representación de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), donde es director de desarrollo de negocio.

La entrada de García Orois como observador se inscribe "en el refuerzo del núcleo accionarial de Sateliot", tras la inversión de 13,8 millones de euros de la SETT en la Serie B de 70 millones cerrada por la compañía en marzo.

La SEET cuenta con un 16,3 % del capital, mientras que Sepides ostenta un 2,4 %. Esta participación "consolida el peso institucional directo del Estado en la empresa", asegura la compañía.

En el accionariado se encuentran también socios industriales y financieros como Indra, Cellnex, Global Portfolio Investments y el fondo especializado en defensa Hyperion Fund.

Sateliot está lanzando la primera constelación de satélites LEO basada en el estándar 5G, que permite a los dispositivos NB-IoT comerciales no modificados conectarse desde el espacio. EFECOM

