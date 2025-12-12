Espana agencias

Sara Aagesen: El Acuerdo de París, un punto de inflexión en la acción climática global

Madrid, 12 dic (EFE).- El Acuerdo de París "se confirma como un punto de inflexión en la acción climática global" que ha impulsado "un cambio estructural", ha asegurado a EFE la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, al recordar los diez años del Acuerdo de París que se cumplen este viernes.

Este marco común, que "ha normalizado los objetivos de 1,5 ºC y emisiones netas cero como guía para esta década", ha permitido "reducir casi un grado las proyecciones de calentamiento para finales de este siglo" y "ha acelerado la transición hacia la energía limpia" con inversiones que "en 2024 duplicaron a las de los combustibles fósiles", ha recordado.

Entre las acciones positivas impulsadas a raíz de la entrada en vigor del tratado, Aagesen se ha referido a las nuevas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) presentadas antes de la reciente COP30 de Belém (Brasil) que "apuntan a que las emisiones -de gases de efecto invernadero- en 2035 podrían situarse un 12 % por debajo de los niveles de 2019", un porcentaje mucho mejor que "el aumento de hasta un 48 % que se anticipaba antes de 2015".

Aagesen se ha referido a los más de 100 países que ya disponen de objetivos de neutralidad climática con la movilización no sólo de los gobiernos sino también de las empresas, las instituciones y la sociedad civil, así como a la "fuerte caída" en los costes de la energía solar (un 87 %) y las baterías (un 90 %), lo que "ha consolidado a las renovables como pilar energético global".

Además, ha querido subrayar que "más allá de los datos, este aniversario recuerda que la acción climática es una tarea colectiva que ya ofrece beneficios visibles" y cita, entre ellos, las ciudades más limpias, las tecnologías más accesibles y una ciudadanía cada vez más implicada.

La ministra considera que el camino trazado por el Acuerdo de París "es exigente, pero la dirección es clara" y ha apostado por "avanzar juntos" para poder proteger mejor "el futuro de las próximas generaciones". EFE

EFE

